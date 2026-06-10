שדרוג ליירוטים? גרסה חדשה של כיפת ברזל תוצג בקרוב

חברת רפאל תציג השבוע מגוון רחב של פתרונות מתקדמים בתחומי ההגנה האווירית, משפחת מערכות הלייזר, אמצעי תקיפה מדוייקים ויכולות מתקדמות בתחום החלל.

רפאל מציינת בתערוכה בברלין 15 שנים ליירוט המבצעי הראשון של מערכת "כיפת ברזל" שמאז נכנסה לשימוש מבצעי בשנת 2011, יירטה איומים רבים בשמי מדינת ישראל וצברה ניסיון מבצעי עשיר ומתמשך, גם בעת הנוכחית, עם למעלה מ-10 אלף יירוטים מבצעיים.

במהלך התערוכה, תציג רפאל תצורה חדשה של מערכת "כיפת ברזל" המותאמת למדינות אירופה, במטרה לתת מענה לצרכי ההגנה האווירית של גרמניה ושותפותיה בנאט"ו. מערכת זו מתאפיינת בארכיטקטורה פתוחה מודולרית המאפשרת פריסה גמישה ומדורגת, לצד יכולת השתלבות ברשתות הפיקוד ושליטה (פו"ש) הלאומיות והכלל אירופיות.

יואב תורג'מן, מנכ"ל רפאל, אמר לסרוגים: ״כבר לפני כ־15 שנה חוללה ‘כיפת ברזל’ מהפכה באופן שבו נתפסות מערכות הגנה אווירית בעולם- והיא ממשיכה עד היום להיות אמת מידה בינלאומית לחדשנות. את אותה גישה פורצת דרך אנו מביאים עמנו ל־ILA. אירופה בכלל וגרמניה בפרט, ניצבות כיום בנקודת הכרעה בכל הקשור לעתיד ההגנה האווירית, ורפאל מגיעה לשיח זה עם ניסיון מבצעי מוכח של מערכת שפועלת ברציפות מאז היירוט הראשון בשנת 2011 ומוכיחה את עצמה פעם אחר פעם".

"המחויבות שלנו לגרמניה נשענת על שותפות ארוכת שנים: יותר משני עשורים של פעילות, ייצור ושיתופי פעולה הדוקים עם התעשייה המקומית" הוסיף. "עבור רפאל, לא מדובר רק בנוכחות- אלא בחיבור עמוק ומתמשך, המהווה בסיס איתן להמשך הצמיחה המשותפת".

בנוסף תציג רפאל בתערוכה את מערכת "קלע דוד" המיועדת ליירוט בטווח בינוני-ארוך, ולצידה את פוד ה-LITENING 5 המתקדם. כזכור, בשנה שעברה אישר הבונדסטאג רכישה של 90 פודים מסוג זה למטוסי היורופייטר טייפון (Eurofighter Typhoon) של חיל האוויר הגרמני - צעד המהוה נדבך נוסף בשותפות ארוכת השנים שהחלה עוד בעידן מטוסי הטורנדו. ה-LITENING 5 היא מערכת דור חמישי המוכחת מבצעית כיום ב-28 חילות אוויר בעולם, עם יותר מ-2,000 יחידות שסופקו ויותר מ- 2.2 מיליון שעות טיסה מבצעיות.

לצידם יוצג גם ה- SPICE 250 ER, חימוש תקיפה מדוייק המשלים את יכולות האוויר-קרקע של רפאל ומותאם לצרכיו המבצעיים של חיל האוויר הגרמני.

רפאל תציג בתערוכה גם יכולות מתפתחות בתחום החלל לאחר שכבר היום מערכות ההנעה של החברה מותקנות על יותר מ-100 לוויינים ברחבי העולם, רפאל מרחיבה את פעילותה בתחום, עם פלטפורמות לוויין כוללות ופתרונות מודיעין מהחלל.