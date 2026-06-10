הח"כית לשעבר הודיעה: אתמודד בפריימריז של 'הדמוקרטים'

ח"כ לשעבר מיכל רוזין הודיעה הבוקר (רביעי) כי תתמודד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים לקראת הבחירות הקרובות.

רוזין צפויה להתמודד על מקום ריאלי ברשימה במסגרת המקומות המוקצים לאנשי מרצ בתוך המפלגה המאוחדת.

בהודעה שפרסמה כתבה רוזין: "אמ;לק – אני רצה בפריימריז של הדמוקרטים".

לדבריה, המערכת הפוליטית ניצבת בפני נקודת הכרעה משמעותית, והכנסת הבאה צפויה להיות בעלת השפעה מכרעת על עתידה של ישראל.

"המאבק לא נגמר והכנסת הבאה תהיה זירה מכרעת", כתבה.

רוזין הדגישה כי בכוונתה להביא עמה את הניסיון שצברה במהלך שנותיה בכנסת, בעיקר בתחומי החקיקה והפעילות הציבורית.

"כדי להפוך תקווה למציאות צריכים רשימה עם ניסיון בחקיקה ויכולת לבצע".

"אביא את היכולות כדי לתקן את נזקי ממשלת המחדל ולדאוג שהערכים שלנו לא רק יישמעו אלא גם ישפיעו".

הכרזתה של רוזין מצטרפת לשורת מועמדים שכבר הודיעו על התמודדותם בפריימריז של הדמוקרטים, לקראת הרכבת הרשימה לכנסת הבאה.