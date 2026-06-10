הח"כ בליכוד מאשים: "זו הייתה הטעות הגדולה של שר הביטחון"

ח"כ חנוך מיליביצקי תקף את ההחלטה שהובילה להגשת כתב האישום נגד ח"כ טלי גוטליב, והטיל את האחריות לכך על שר הביטחון.

בריאיון שהעניק לזיו מאור ומנחם מן בתוכנית "יומן לילה" ברדיו גלי ישראל, טען מיליביצקי כי ההחלטה לחתום על תעודת החיסיון הייתה השלב שהוביל לפתיחת ההליך הפלילי נגד גוטליב.

"הטעות הגדולה התחילה בהסכמה של שר הביטחון לחתום על אותה תעודת חיסיון. אם הוא לא היה חותם עליה, לא היה מוגש כתב אישום נגד ח"כ גוטליב", אמר.

לדבריו "אני הייתי הראשון בליכוד שהביע תמיהה על המעשה הזה של שר הביטחון. אני חושב שזו הייתה טעות".

"הליכוד צריך להתלכד"

מיליביצקי התייחס גם להתנהלות מפלגתו סביב הפרשה וקרא לחברי הליכוד לגלות יותר סולידריות כלפי נבחרי הציבור של המפלגה.

"לא יזיק לליכוד להתלכד יותר סביב חברים בסיעה כאשר באים במסע ציד נגדם", אמר.