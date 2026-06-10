ההערכה המפתיעה של טראמפ על עתידו של נתניהו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש (שלישי) לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו והעלה סימני שאלה באשר להמשך דרכו בזירה הציבורית.

הדברים פורסמו על ידי כתב רשת ABC, ג'ונתן קארל, שסיפר כי שוחח עם טראמפ בנושא.

לדברי קארל, הנשיא האמריקני אמר כי עתידו הפוליטי של נתניהו אינו ברור בשלב זה.

"זו שאלה פתוחה אם ביבי ירוץ בבחירות הקרובות", ציטט קארל את טראמפ בפוסט שפרסם ברשת X.

לפי הדיווח, טראמפ תהה האם נתניהו בכלל מעוניין להמשיך בחיים הפוליטיים לאחר סיום המערכה הנוכחית.

"אני לא יודע. הייתה לו קריירה מדהימה", אמר טראמפ. "האם הוא ימשיך? כי הוא ראש ממשלה בעת מלחמה, ובעוד זמן קצר ננצח את המלחמה הזו בדרך כזו או אחרת. זה בסדר, גם אני נשיא מלחמה", הוסיף.