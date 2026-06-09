טילים ( (שאטרסטוק) )

בשעה זו מבצע הצבא האמריקני מבצע תקיפה באיראן, בתגובה להפלת מסוק הקרב האמריקני מעל מיצרי הורמוז. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עדכן את ראש הממשלה בנימין נתניהו על המהלך רגעים ספורים לפני יציאת הכוחות האמריקניים לפעולה.

כזכור, טראמפ חשף אמש כי איראן הפילה את מסוק הקרב האמריקני מדגם אפאצ'י במיצרי הורמוז, כשהזהיר כי "ארה"ב חייבת, מכורח הנסיבות, להגיב למתקפה הזו". על פי הדיווחים, כטב"מ איראני מדגם "שאהד" פגע במסוק והביא להתרסקותו מול חופי עומאן. שני אנשי הצוות חולצו בשלום ולא נפגעו. באיראן הגיבו לאיומים האמריקניים באיומים נגדיים. בכיר איראני הזהיר הערב ברשת אל ג'זירה כי "נגיב בעוצמה ובאופן מיידי לכל תקיפה אמריקנית נגד איראן". לטענתו, "מסוק האפאצ'י האמריקני לא טס מעל מים בינלאומיים". שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ניסה להקטין את חומרת התקרית וטען כי "מיצרי הורמוז הם לא במים בינלאומיים, אך נחלקים על ידי איראן ועומאן - ומרוחקים אלפי קילומטרים מחופי ארה"ב". לדבריו, "כוחות זרים בקרבת הטריטוריה שלנו נמצאים בסיכון מתמיד בגלל טעויות אנוש שלהם, תאונות פשוטות או פוטנציאל להיקלע לאש צולבת. כדי להפחית את הסיכון, הפתרון הטוב ביותר הוא שהם יעזבו".

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ( ויקימדיה )

על פי פרטים שחשפו גורמים אמריקנים, הכטב"מ שפגע במסוק היה מדגם "שאהד", הידועים ביכולתם לנוע באיטיות ובגובה נמוך - דבר שמקשה על יירוטם. שני אנשי הצוות חולצו מהמים באמצעות ספינת רחפן בלתי מאוישת של חברת Corsair, שהופעלה על ידי כוחות חיל הים האמריקני.

המתיחות בין וושינגטון לטהרן מגיעה על רקע ניסיונותיו של טראמפ להגיע להסכם עם איראן שימנע ממנה נשק גרעיני. בשיחה עם כתבים לפני עלייה למטוס האייר פורס 1, הבהיר הנשיא כי הוא "בדרך לעסקה טובה מאוד, שתמנע מאיראן נשק גרעיני, ותפתח את המצרים מיד עם החתימה".