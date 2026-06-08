פרשת ריגול נוספת: חשוד מואשם בביצוע משימות עבור איראן

המשטרה הודיעה על הגשת הצהרת תובע נגד תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו, המואשם בקשר עם גורמי מודיעין איראניים

הותר לפרסום: המשטרה הודיעה על הגשת הצהרת תובע נגד אזרח ישראלי, תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו, הנאשם בביצוע עבירות ביטחוניות חמורות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראנים.

המעצר הגיע בתום חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי יחד עם היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב איילון. החשוד נעצר במהלך חודש מאי האחרון, ובמסגרת החקירה התחזק החשד לפיו במהלך החודשים שקדמו למעצרו, עמד החשוד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצע משימות ביטחוניות שונות.

מחומרי החקירה עלה כי בסוף שנת 2025 נוצר קשר בין החשוד לבין גורם איראני באמצעות רשת חברתית, במהלכו הסכים החשוד לבצע עבורו משימות שונות בתמורה לכספים שהועברו לו. כאמור, עם סיומה של החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש כתב אישום חמור נגדו בגין קשירת קשר עם גורם זר.

"מדובר בפרשייה ביטחונית מורכבת שנחשפה בעקבות פעילות משותפת של יל"פ איילון שבמחוז ת"א במשטרת ישראל יחד עם השב״כ, במהלכה נוהלה חקירה סמויה וממושכת שהובילה לחשיפת שיטת פעולה מתוחכמת של גיוס אזרח ישראלי על ידי גורם זר" נמסר.

"משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם" הוסיפו וקראו. פעולות אלו מהוות עבירה חמורה על החוק ומסכנות את ביטחון המדינה. אנו נמשיך לפעול בשיתוף כלל גורמי הביטחון לאיתור, סיכול ומיצוי הדין עם כל גורם שיבחר לשתף פעולה עם גורמים עוינים, זאת במטרה לשמור כל ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה".