טראמפ: "לא דורש שלבנון תהיה חלק מהסכם עם איראן"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הוא לא ידרוש שלבנון תהיה חלק מהסכם קצר טווח עם איראן. עוד הבהיר כי הקפאת הנכסים והסנקציות לא יבוטלו באופן מיידי: "זה יקרה מאוחר יותר"

דקות ספורות אחרי התקיפה הישראלית ברובע הדאחייה בביירות, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום (ראשון) בראיון לרשת NBC News כי הוא לא דורש שלבנון תהיה חלק מהסכם קצר טווח עם איראן. דבריו מגיעים אחרי שבטהרן ניסו לקשר בין לבנון לאיראן, ודרשו נסיגה ישראלית מלאה מדרום לבנון כתנאי להמשך המשא ומתן עם וושינגטון.

עוד אמר כי הוא לא יבטל באופן מיידי את הקפאת הנכסים האיראנים או את הסנקציות שהוטלו על איראן כחלק מכל הסכם. כשנשאל אם הפשרת הנכסים תגיע בהמשך, טראמפ ענה כי "זה יקרה מאוחר יותר. אם הם יתנהגו, ויעשו עבודה טובה, נתחיל לדבר על זה".

טראמפ הוסיף וציין כי ייתכן ויעשה שימוש בציוד אמריקני כדי להסיר או להשמיד את האורניום המועשר באיראן. "אם נגיע עכשיו להסכם, נוכל להתקדם ביחד" טען. "אם נעשה עסקה, כולנו נלך ביחד, וזה יהיה עם ציוד שלנו. נוציא את האורניום המועשר ונשמיד אותו, בין אם באתרים שלהם ובין אם במקום אחר. אם לא נגיע לעסקה, נוציא את האורנים בצורה צבאית וקשה מאד".