שנתיים אחרי שנעלם: האיש שהסעיר את המדינה שובר שתיקה

שנתיים אחרי שהסעיר את המדינה ונעלם כאילו בלעה אותו האדמה, הבכיר לשעבר שובר שתיקה: "אני כבר לא פוחד מכלום"

ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נוה, חוזר לקדמת הבמה לאחר תקופה ממושכת של שתיקה והתרחקות מהזירה הציבורית. בריאיון מיוחד שישודר מחר בתוכנית "קבינט שישי" עם נוה דרומי בערוץ i24NEWS, נוה פותח חזית חזקה מול הפרקליטות ומציג הצצה דרמטית למה שהתרחש מאחורי הקלעים של חקירות ראש הממשלה בנימין נתניהו.

נוה, שהיה באותם ימים אחד האנשים החזקים בעולם המשפט הישראלי, מתמקד בריאיון במערכת היחסים החברית והקרובה שניהל עם מי ששימש אז כיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. לפי עדותו של נוה, מנדלבליט שיתף אותו באופן קבוע בלבטים ובנעשה בתוך מערכת אכיפת החוק, אך מעולם לא נתן לו את התחושה שהוא מאמין בראיות ובאישומים שהתגבשו נגד נתניהו.

"שניים שמתווכחים למי יש יותר גדול"

במהלך השיחה מתאר נוה כיצד תפס מנדלבליט את התיקים השונים בזמן אמת, ומציג תמונה שונה לחלוטין מזו שהשתקפה לציבור באותם ימים. נוה מספר כי מנדלבליט הפגין כלפי ראש הממשלה יחס חם ומעריך, והגדיר את התיקים המדוברים באופן מזלזל בשיחותיהם הסגורות.

לדבריו, כאשר ביקש לשמוע ממנדלבליט מה דעתו על תיק 2000, השיב לו היועמ"ש לשעבר כי מדובר בסך הכל במאבק אגו בין שני אנשים שמתווכחים "למי יש יותר גדול". נוה מוסיף ומציין כי גם בכל הנוגע לתיק 1000, מנדלבליט לא ייחס לפרשה חשיבות משפטית יוצאת דופן.

השאלה הישירה שלא קיבלה תשובה

בשלב מסוים, כך מספר יו"ר הלשכה לשעבר, הוא החליט לשים את הדברים על השולחן ולדרוש ממנדלבליט אמירה חותכת לגבי שאלת האשמה של נתניהו. נוה הבהיר לחברו הקרוב כי אם ישמע ממנו בקולו שהוא אכן מאמין שבוצעו כאן עבירות פליליות חמורות – הוא יפסיק להציק לו בנושא ויקבל את עמדתו.

לדברי נוה, התשובה שחיפש מעולם לא הגיעה. מנדלבליט נמנע לחלוטין מלהצהיר בפניו כי הוא סבור שראש הממשלה אשם במעשים המיוחסים לו, מה שמציב כעת, לפי נוה, סימן שאלה גדול על האופן שבו התנהלו הדברים בפרקליטות.