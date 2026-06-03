אברי גלעד בהצעה מפתיעה: "למנות את שרה נתניהו"

איש התקשורת והמגיש אברי גלעד, התייחס לדרמה בכנסת וסיפק הצעה מעניינת: "למה לא ללכת עד הסוף?"

איש התקשורת אברי גלעד פתח הבוקר (רביעי) את תוכנית המאזינים שלו ברדיו 103fm בהתייחסות חריפה ורוויית ציניות למחלוקת הפוליטית והציבורית הסוערת סביב בחירת מבקר המדינה הבא, ובפרט סביב הכוונות לקדם לתפקיד את עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה.

בפתח השידור נדרש גלעד לנושא המינויים המדוברים, ולא חסך את שבט לשונו מההתנהלות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכל הנוגע לקידומו של פרקליטו האישי, עו"ד מיכאל ראבילו, לתפקיד המבקר הבא – מינוי שגורר התנגדות עזה מצד גורמים במערכת הפוליטית והמשפטית.

"אם אנחנו כבר בתנופה, למה לא ללכת עד הסוף?"

גלעד ביקש להמחיש את דעתו על הצעד המתוכנן באמצעות דוגמה אבסורדית במיוחד, ותהה מדוע לעצור רק בתפקיד מבקר המדינה אם אפשר לכבוש יעדים נוספים במערכת המשפט.

"יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם", פתח המגיש ואמר למאזינים ברדיו. "למשל כמו העובדה שראש הממשלה רוצה למנות את פרקליטו למבקר המדינה. אני שואל: למה לא למנות את שרה לנשיאת בית המשפט העליון? אם אנחנו כבר בתנופה, אז למה לא ללכת עד הסוף?".