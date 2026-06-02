אחרי אירוע הירי: נקבע תאריך חדש לאירוע הכתבים בבית הלבן

מנסים שוב: הממשל האמריקני הודיע הערב (שלישי) על תאריך חדש לארוחת הערב השנתית של כתבי הבית הלבן, שיתקיים כעת ב-24 ביולי. האירוע יתקיים שלושה חודשים אחרי אירוע הירי שהתרחש בזמן הארוחה הקודמת, במסגרתה חשוד פתח באש מחוץ למעון בזמן שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ היה שמה.

כזכור, ב-25 באפריל קול תומאס אלן בן ה-31 ניסה לחדור לארוחת הערב של כתבי הבית הלבן כשהוא חמוש באקדח, רובה ציד ומספר סכינים, והוא הגיע אל מרחק ירייה מטראמפ בזמן האירוע החגיגי. לאחר שנוטרל בידי כוחות הביטחון, הוא נלקח לבית חולים לצורך בדיקות רפואיות ומשם הועבר למעצר וחקירה - שם הודה כי הוא רצה לירות בבכירי הממשל.