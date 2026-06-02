אחרי 3 שבועות: המצטרף החדש לבנט הודיע על עזיבה

שלושה שבועות בלבד אחרי שהודיע על הצטרפות לנפתלי בנט, היועץ הסרוג הודיע על עזיבה

חודש בלבד לאחר שהודיע על עזיבת עריכת עלון השבת 'הדור' והצטרפותו לקמפיין הבחירות של נפתלי בנט, איש התקשורת עוז סימינובסקי מודיע היום (שלישי) על סיום דרכו בקמפיין הפוליטי.

כזכור, המעבר של סימינובסקי לשורות הפוליטיות עורר סערה רבה ומערכת שלמה של הגנות והתקפות, כאשר מבקריו טענו כי עלון השבת שבעריכתו שימש בפועל ככלי לתעמולת בחירות מוקדמת עבור בנט. כעת, בתום שבועות ספורים בלבד, הוא מפרסם הודעת פרישה ומסביר את המניעים מאחורי הצעד.

"זה יצר ימים מאתגרים"

"צריך לתת פה הודעה קטנה", כתב סימינובסקי בחשבון הפייסבוק שלו. "לפני מספר שבועות נכנסתי לעשות שירות למפלגת ביחד של נפתלי בנט. אציין – שירות מקומי וצנוע, בתחום בו אני יודע לתת שירות כבר שנים. סיימתי את שירותי שם. היה כיף והצוות מלא אנשים מעולים".

בהמשך דבריו התייחס סימינובסקי לקושי המקצועי שנוצר בעקבות זהותו הציבורית העצמאית והספר שהוא מקדם בתקופה זו: "אחד מהדברים הרבים שלמדתי שם, זה שקשה מאוד לעשות תפקיד פוליטי מקצועי כשיש לך פרופיל תקשורתי משל עצמך, ובטח כשאתה מקדם ספר הגות פוליטי. זה יצר ימים מאתגרים קצת עבורי".

הוא ביקש להודות למי שליווה אותו לאורך התקופה הסוערת, גם לאלו שביקרו אותו בחריפות: "מלא תודה למי שחיזק ופרגן והאמת גם למי שנתן לי בראש. למה לא. תמיד הבעתי דעות עצמאיות על פוליטיקה, בלי לתת חסינות לאף פוליטיקאי. ברור שאני ממשיך באותה הדרך. שנזכה להוסיף טוב לעם ישראל, נתראה בתחנות הבאות".