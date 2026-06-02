בפעם הרביעית: החל סבב השיחות בין ישראל ללבנון

שגרירות ישראל בארה"ב הודיעה כעת (שלישי) כי סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון התחיל במחלקת המדינה בוושינגטון, זאת לצורך משא ומתן על פרטי ההסכם בין המדינות.

בדומה לפגישות הקודמות, בראשות המשלחת הישראלית עומד שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר. את המשלחת הלבנונית מוביל סימון כרם, ששימש שגריר לבנון בארה"ב לשעבר וכיום מהווה חבר בוועדה המפקחת על הפסקת האש.

לפני תחילת הפגישה, ברשת LBCI הלבנונית דווח כי נציגי לבנון ידרשו הפסקת אש כוללת כחלק מההסכם. במקביל, גורמים בלשכת נשיא לבנון ג'וזף עאון מסרו לרשת "אל-מיאדין" כי "לבנון תבנה על מה שהושג אתמול, כדי שיהפוך להיות נקודת מוצא לטיפול בסוגיות הנסיגה הישראלית, האסירים, שיבת העקורים והשיקום".

כאמור, זו הפגישה הרביעית של נציגי ישראל ולבנון נפגשים למשא ומתן ישיר מאז תחילת המגעים הרשמיים, אחרי שהפגישה הראשונה נערכה באפריל ו-2 פגישות נוספות התקיימו במאי. בתום הפגישה הראשונה, לייטר אמר כי "אנחנו והלבנונים באותו צד - שצריך למגר את הרשע של חיזבאללה. אנחנו מאוחדים בצורך הזה".

לייטר סיפר כי "דיברנו על אפשרויות וחזון לטווח ארוך, על איך לבנון יכולה לשגשג ואיך הגבול בין המדינות יכול להיראות. דיברנו גם על הרצון לראות את לבנון משגשגת, ואת הגבול בינינו כגבול קבוע ומכבד, בו עוברים עם חליפות מחויטות כדי לעשות עסקים, ואולי גם עם בגדי ים כדי לנפוש בחופי הים של שתי המדינות".