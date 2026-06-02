מנדלבליט בתגובה ראשונה להפסד היועמ"שית בבג"ץ

בג"ץ קבע אמש (שני) פה אחד כי מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד אושר, וכי לא נפל פגם בטוהר המידות שלו.

בנוסף, השופטים דחו למעשה לחלוטין את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, שסירבה לייצג את ראש הממשלה נתניהו, ולמעשה הפסידה ללקוח שלה.

אלינור שירקני קופמן, כתבת המשפט של 'ישראל היום', סיפרה כי בזמן שפסק הדין ניתן, היא ראיינה את היועמ"ש לשעבר, אביחי מנדלבליט, בכנס לשכת עורכי הדין ושאלה אותן האם בכל זאת יש לו איזושהי ביקורת על ההתנהלות של היועמ״שית או שאפשר להבין חלק מהביקורת נגדה כאשר יש שוב מצב שהיא לא מייצגת את עמדת הממשלה, ובג״ץ פוסק בניגוד לעמדתה.

מנדלבליט השיב לה כי ‏"היועמ״שית עושה את התַפקיד שלה לעילא ועילא בתקופה נוראית פשוט, במתקפות אישיות בלתי פוסקות, היא עומדת באמת עם עמוד שדרה זקוף, עובדת בכל ההתקפות. היא חייבת לקבל את ההחלטות שלה לפי מיטב האמונה שלה ושיקול דעתה העצמאי.

‏ אין שום תעודת ביטוח שבית המשפט היום תמיד יקבל את עמדותיו של יועץ לא ליועץ המשפטי לממשלה ולא לאף אחד אחר וזה לא שיקול גם אם היא חושבת שיש סיכוי שעמדתה לא תתקבל. ‏היא עומדת באומץ מול כל המתקפות הבלתי-פוסקות עליה, מול הדברים שמעולם לא היו דברים כאלה...

גם אני, זאת אומרת, הייתי בתקופה לא פשוטה, אבל אני לא זוכר אף פעם שהגיעו למצב שהגיעו אליו עכשיו, תוך רצון לביצוע דמוניזציה ודה-לגיטימציה לדמות הזאת. והיא מאוד חשובה למדינת ישראל".