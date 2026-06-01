איש השמאל על ההישג של צה"ל: "זה יום מדכא בעיניי"

החזרה של כוחות צה"ל למוצב הבופור בדרום לבנון מעוררת מחדש את הוויכוח הציבורי והאידאולוגי סביב השהות ברצועת הביטחון. הבוקר (שני) התפתח עימות מתוח ברדיו "גלי ישראל" בין איש התקשורת שרון גל לבין יוסף סידר, במאי הסרט המצליח "בופור", שעסק בנסיגה מהמוצב בשנת 2000.

"זה יום מדכא בעיניי", שיתף סידר בתחושותיו בעקבות כיבוש המוצב מחדש. "אני מתוסכל מזה ששוב חיילי צה"ל צריכים להגן על ההר המקולל הזה, ויותר מזה מתוסכל מזה שהרבה אנשים לא חושבים כך".

המגיש שרון גל פתח בוויכוח והציג את עמדת הימין: "אנשים ראו מה קרה כאן כשנכנענו לאויב ופינינו את השטח באופן חד-צדדי".

סידר סירב להיכנס לדיון האסטרטגי, אך מתח ביקורת חריפה על האמונה בעוצמתו של הצבא: "לא נתווכח על אסטרטגיה צבאית. מי שמביט ורואה צריך להודות שלמרות שאף אחד לא שם לנו מגבלות על השימוש בכוח בשנים האחרונות, הכוח לא מביא לתוצאה. בעזה בעצם הגשמנו את החלום הרטוב של האנשים שפינטזו על עזה כמגרש חניה. בלבנון הורדנו מאות טונות חומר נפץ על מעוזי חיזבאללה וחיסלנו אלפי מחבלים, ולפחות דרך העיניים שלי - התברר שלכוח יש גבול. לאויב פרימיטיבי שלא מוכן להיכנע גם במחיר עצום יש יותר כוח מחיל האוויר שלנו".

"בנסיגה המוטרפת מלבנון זה עבד?"

גל אתגר את סידר ושאל על האלטרנטיבה שהוא מציע: "אבל לא סיימנו שם. אתה מציע לסגת ולתת לאויב לטבוח בתושבי הצפון כמו שקרה בדרום בשבעה באוקטובר? אתה מבין שככל שניסוג ונוותר, לא נשיג כאן שקט?".

בתגובה השיב סידר כי הפתרון אינו נמצא בשדה הקרב: "אני מציע שבמקביל לכוח המחשבתי שאנחנו משקיעים בלחימה, ניקח משאבים ונייצר קבוצת חשיבה אמיתית על איך מגיעים להסדר באזור, למצוא פתרון שהוא לא צבאי. הרעיון שהמשך לחימה הוא האופטימיות שאנחנו מחפשים, הוא...".

גל קטע את דבריו והטיח בו: "זה עבד בעקירה מעזה? בנסיגה המוטרפת מלבנון זה עבד? באוסלו זה עבד?", וסיכם את תפיסתו לגבי המציאות הביטחונית: "מיגור האויב. במקום לתת לאויב שטח, זמן ונשק להתארגן ולשחוט אותנו, אנחנו ממגרים אותו - זה המזרח התיכון החדש".