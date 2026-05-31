רוני קובן תחת מתקפה משמאל: "הפך לביביסט קיצוני"

איש התקשורת והמראיין רוני קובן נמצא בשעות האחרונות תחת מתקפה חריפה מצד גולשים ואנשי שמאל, זאת בעקבות ראיון שערך אמש בתוכניתו בכאן 11 עם משה רדמן, ממנהיגי המחאה נגד הממשלה. בשמאל טוענים כי מדובר היה בראיון קשה, ותוקפים את קובן על כך שבחר לבקר את דרך המחאה ולהציג שאלות נוקבות בנוגע לחסימות הכבישים.

בעקבות שידור הראיון, הרשתות החברתיות התמלאו בתגובות קשות נגד המגיש. באחת התגובות נכתב: "רוני קובן מנסה לקנות מאזינים לתוכניות שלו ולא משנה מה המחיר של השאלות שלו. אני מזמן הפסקתי להקשיב לראיונות שלו. הוא מנסה להיות 'הובר חוכם', לתקוע חיצים בלב האזרחים שמבקשים להשיב את המדינה לחיים סבירים ונורמלים".

ביקורת נוספת התמקדה בכך שקובן בחר לתקוף את רדמן במקום להתמקד בעשייתו הנוכחית: "אז רוני קובן מראיין את משה רדמן אבוטבול ובמקום לשאול אותו שאלות מעניינות עליו ועל דעותיו, ועל איך הוא רואה את דרכו הפוליטית עכשיו, שהצטרף אל יאיר גולן, הוא עסוק בתקיפה מסיבית כאחרון הביביסטים. לזכותו של משה יאמר שהוא לא מתבלבל ועונה בכנות ולעניין".

"נכנע למכונת הרעל"

חלק מהגולשים זעמו במיוחד על שאלה ספציפית שהופנתה לרדמן במהלך המשדר. "'איזו לאומיות אתה מציע?', שואל רוני קובן את משה רדמן. האם הוא היה מפנה שאלה כזו לדרעי? לסמוטריץ? לכל פוליטיקאי ב'ימין'? קובן הוא לא ביביסט או מצביע לגוש נתניהו. אפילו רחוק מזה. אבל קובן מאמץ את הדיכוי. נופל לרטוריקה של ביבי. נכנע למכונת הרעל. למה רדמן צריך 'לשדר לאומיות'? למה ה'לאומיות' שלו בכלל מוטלת בספק?".

באותו פוסט אף הואשם קובן בחיזוק תפיסת העולם של הימין: "הביביזם שולט פה כל כך הרבה שנים לא רק בגלל ביבי ושות'. הוא מכתיב את הטון גם בגלל אנשים כמו רוני קובן שמאמצים את הנחות היסוד שלו (ימין = לאומיות, שמאל = חתרנות), גם אם אינם מודעים לכך".

התגובות נגד המגיש החריפו עד כדי הטחת האשמות אישיות קשות, כשאחד הגולשים סיכם באופן בוטה: "רוני קובן כבר כמה פעמים עבר את הגבול. הוא ביביסט קיצוני וביביזם זאת מחלה".