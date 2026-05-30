בעקבות ההסלמה: פיקוד העורף מודיע על שינוי בהנחיות

בעקבות ההסלמה הבטחונית פיקוד העורף מודיע על שינוי בהנחיות ההתגוננות. כל הפרטים

ההסלמה הביטחונית בגזרה הצפונית עולה מדרגה: בעקבות חילופי האש הקשים במהלך סוף השבוע ושינוי מגמת הירי של חיזבאללה, פיקוד העורף מודיע על עדכון דחוף ושינוי בהנחיות ההתגוננות לציבור באזורים נרחבים בצפון הארץ.

1. אזור ההנחיה קו העימות והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסופה, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג׳אן ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות מצומצמת.

* פעילות חינוכית - לא ניתן לקיים פעילות חינוכית.

* מקומות עבודה - יכולים לפעול במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

* התקהלויות ושירותים - בשטח פתוח עד 50 אנשים ובמבנה עד 200 אנשים.

* החופים סגורים לציבור.

2. אזורי ההנחיה גליל עליון, גולן צפון והיישובים קצרין וקדמת צבי יעברו למדרג פעילות חלקית.

* פעילות חינוכית - ניתן לקיים במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

* מקומות עבודה - יכולים לפעול במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

* התקהלויות ושירותים - בשטח פתוח עד 50 אנשים ובמבנה עד 200 אנשים.

* החופים סגורים לציבור.

ההחלטה על שינוי ההנחיות מגיעה לאחר שבת רוויית אש, שבמהלכה נרשם ירי מאסיבי וכבד של עשרות רקטות וטילים אשר שוגרו מלבנון לעבר שורה ארוכה של יישובים בגליל. במסגרת המטחים הללו, ולראשונה מזה חודשים ארוכים של לחימה, הופעלה אזעקה גם בעיר צפת וסביבתה, מה שהקפיץ אלפים מהתושבים למרחבים המוגנים.

במערכת הביטחון רואים בחומרה את הרחבת טווחי הירי של ארגון הטרור השיעי, ומסתמן כי צה"ל נמצא בשלבי היערכות מתקדמים לקראת הרחבה משמעותית של פעולות הלחימה מול חיזבאללה בלבנון, במטרה להשיב את הביטחון לתושבי הצפון.