אלי פלדשטיין זומן לחקירה בלהב 433

יועצו לשעבר של ראש הממשלה אלי פלדשטיין זומן ללהב 433 להשלמת חקירה בפרשת קטאר-גייט.



מוקדם יותר היום (חמישי) היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הורתה היום (חמישי) להגיש כתב אישום חמור נגד יונתן אוריך בפרשת "הבילד".

במרכז האישום, שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן השמדת ראיה.

עורכי דינו של אוריך, עמית חדד ונועה מילשטיין, מסרו: החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בתיק הבילד היא החלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד.

כבוד השופט הנשיא מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע שאין בדל ראייה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה. במקום לסגור תיק שאין לו בסיס, כפי שהיה ראוי, הפרקליטות נאחזת בכוח בתיק מחורר ומיותר. כמו בתיק “הטרדת העד” - שבו התברר שהעד לא הוטרד - גם התיק הזה ייסגר. יונתן אוריך פעל כדין, וכל חטאו - עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו.