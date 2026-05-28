חבר הקונגרס הבכיר ליוסי דגן: "ריבונות היא דבר חשוב"

חבר הקונגרס האמריקני מרלין סטצמן מבקר בישראל. הוא נפגש עם רה״מ נתניהו, ונועד לשיחה ארוכה עם ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, שבסופה הוא הביע תמיכה בריבונות: "נמשיך לאסוף עוד תמיכה - חשוב שלישראל תהיינה האדמות האלה". יוסי דגן הודה לו: "נלחמים יחד על עתיד העולם החופשי"

חבר הקונגרס האמריקני מרלין סטצמן, מהוותיקים בקונגרס בוושינגטון ואחת הדמויות המשפיעות במפלגה הרפובליקנית, הגיע לביקור מדיני קצר בישראל.

במהלך הביקור הוא קיים מספר פגישות: נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר החוץ, ולאחר מכן קיים פגישה ממושכת עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

חבר הקונגרס סטצמן אמר בהצהרה משותפת שקיימו בסוף הפגישה: "השותפות בין ארצות הברית לישראל היא כמו של אחים, אנחנו כל כך חזקים יחד. אנו רוצים שעוד אנשים יצטרפו לשלום ולשגשוג שכולנו יכולים ליהנות מהם".

סטצמן התייחס לסוגיית הריבונות והדגיש את החשיבות האסטרטגית של יהודה ושומרון: "אחד הדברים החשובים הוא הריבונות ביהודה ושומרון כאן בישראל. חשוב שלישראל יהיו את האדמות האלה יחד, תחת מטרייה אחת כמדינה". הוא הוסיף והתייחס להתקדמות המהלכים בשטח: "הייתה הצבעה סמלית שהתקיימה, ויש לזה תמיכה. נמשיך להתקדם ולמצוא עוד תמיכה כדי שהאנשים יוכלו לחיות כאן בשלום ובשגשוג". סטצמן ציין גם כי "ישנה תמיכה רבה ברחבי ארצות הברית בראש המועצה דגן ובמאמצים שהם עושים כאן בישראל".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הודה לחבר הקונגרס על תמיכתו הבלתי מתפשרת ואמר: "אנחנו מרגישים את מה שאתה עושה למען עם ישראל, ובפרט למען החלוצים ביהודה ושומרון. אנחנו יודעים שאנחנו יחד".

דגן הוסיף: "יש לנו את אותה משימה, את אותם אויבים, וזו אותה מלחמה על הצדק ועל העתיד של כל העולם, של ארצות הברית ושל ישראל".

ראש המועצה דגן וחבר הקונגרס סטצמן הם ידידים ותיקים, המשמרים קשר לאורך תקופה ארוכה ופועלים יחד במשותף. הפגישה נערכה כחלק מהמאמצים שמוביל דגן לחיזוק התמיכה ביהודה ושומרון וקידום החלת הריבונות בקרב גורמי ממשל בארצות הברית, ובמהלכה הביע חבר הקונגרס תמיכה חסרת תקדים בישראל.