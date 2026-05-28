אלפי תלמידי ישיבות ההסדר: כנס "אסופות" חוזר בצל המלחמה

אחרי שנדחה בעקבות מבצע "שאגת הארי", כנס אסופות צפוי לאחד אלפי תלמידים, רבנים וחיילי מילואים סביב יום של תורה, אחדות ושיח על אתגרי התקופה

אחרי כמה דחיות, עולם התורה הציוני-דתי מתכנס מחדש. היום (חמישי) ייערך בישיבת כרם ביבנה כנס "אסופות" השישי. השנה, אחרי שנדחה בעקבות מבצע "שאגת הארי", צפויים להגיע לכנס אלפי תלמידי ישיבות ורבנים מכ-50 ישיבות מכל רחבי הארץ.

גם השנה ישתתפו בכנס תלמידי ישיבות המשרתים בצה"ל ובמילואים, בשיתוף הרבנות הצבאית, במה שמארגני האירוע מגדירים כ"מפגש של תורה, אחריות לאומית ואחדות".

"הצימאון רק גדל"

כנס "אסופות" נוסד ביוזמת ארגון "אסיף" מבית איגוד ישיבות ההסדר, מתוך רצון לאחד את כלל הישיבות מכל גווני הציונות הדתית.

אלא שהשנה, בצל המלחמה והמחירים הכבדים ששילם עולם הישיבות, התחושה סביב הכנס מקבלת משמעות עמוקה יותר.

"כשייסדנו את הכנס לפני שש שנים לא דמיינו לאן זה יתפתח" אומר הרב איתיאל סופר, ממייסדי הכנס ור"מ בישיבת כרם ביבנה. "דווקא אחרי התקופה האחרונה, ראינו שהצימאון ללימוד משותף רק גדל. הישיבות לא ויתרו על הכנס הזה".

כנס אסופות (ארכיון) צילום: יצחק שוקרון

תורה, משפחה וצבא - באותו בית מדרש

נושא הכנס השנה הוא: "מְקדש עמו ישראל" ובמהלכו יתקיימו עשרות שיעורים בענייני אישות, משפחה, הלכה ומחשבה בתשעה אולמות במקביל.

לצד השיעורים ייערכו גם מושבים מיוחדים בנושאים מעשיים - בהם סוגיות הלכתיות בצבא בשיתוף הרבנות הצבאית, ואתגרי קליטת תלמידי חו"ל במערכת החינוך הדתית.

תוכנית לכנס אסופות השישי צילום: אסופות

שיאו של היום יהיה ב"מעמד הסיום" המסורתי, שבו יתכנסו אלפי המשתתפים יחד למעמד משותף עם זקני רבני הציונות הדתית.



" שילמו מחירים יקרים "

ראשי ישיבת כרם ביבנה, הרב גבריאל סרף והרב אהרן פרידמן, התייחסו לקשר שבין בית המדרש לבין המציאות הביטחונית: "תלמידינו יצאו מבתי המדרש אל חזיתות הקרב ושילמו מחירים יקרים למען עם ישראל"





"כעת הם חוזרים לספסלי בית המדרש מתוך שמחה ותחושת שליחות. המחזה של אלפי בחורים ורבנים שמתכנסים יחד סביב התורה מוכיח עד כמה עולם התורה הציוני-דתי חי, בוער ומשפיע".