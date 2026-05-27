איזנקוט משיב אש ונכנס בבנט: "אמירות פופוליסטיות"

ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, תקף היום (רביעי) חזרה את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לאחר שהאחרון האשים אותו ברפיסות בעניין גיוס החרדים.

בהודעה שמכוונת לבנט ולפיד כתב איזנקוט: "אמירות פופוליסטיות ולא רציניות של מי שהיו בעלי תפקידים בכירים במדינה ואמרו שכולם יתגייסו אצלם - ולא קידמו כלום".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט להדלפת הסרטון בו נשמע יאיר גולן אומר כי הוא מוכן לשבת עם החרדים בשביל "להעיף" את נתניהו וסמוטריץ׳ וכן טען כי יש הרבה פופוליזם בגוש השמאל סביב חוק הגיוס.

בדבריו כתב בנט: ״מדינת ישראל לא תשרוד כשעוד ועוד מאזרחיה מתחנכים ל"נמות ולא נתגייס", לא משרתים בצה"ל, ולא מצטרפים למעגל העבודה. הציבור העובד והמשרת לא יכול להמשיך לשאת בנטל הכלכלי והביטחוני לבדם. זו התאבדות לאומית בהילוך איטי, ואני לא אתן לזה לקרות".

עוד תקף בנט: "אני רוצה שיהיה ברור לכולם: בממשלה הבאה בראשותי לא יהיו שום פשרות בנושאי גיוס. לא יהיו דילים פוליטיים על חשבון המשרתים בצבא ואף אחד לא יקבל 30 אחוז הנחה. בממשלה הבאה כולם, כולם, מתגייסים. מי שלא ישרת - לא יקבל שקל מהמדינה. ככה פשוט. כשזה נוגע לביטחון המדינה אין פשרות".

לפיד הצטרף אף הוא למתקפה על איזנקוט וגולן וכתב: "הדיבורים על פשרות עם החרדים - טעות פוליטית ושגיאה ערכית".



