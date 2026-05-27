מאבק בבנייה בלתי חוקית: מעל 40 כלי רכב פלסטיניים הוחרמו

כוחות המנהל האזרחי, בהובלת יחידת הפיקוח, ובאבטחת כוחות צה״ל מגדוד ״אריות הירדן״, לוחמי מג״ב ויחידת יט״ר, החרימו הלילה (בין שלישי לרביעי) במבצע משולב למעלה מ-40 כלי רכב פלסטיניים ששימשו לעבודות בנייה בלתי חוקיות בשטחי אש צה״ליים בחטיבת הבקעה והעמקים.
הפעילות בוצעה במסגרת מבצע אכיפה נרחב נגד כניסה בלתי חוקית לשטחי אש והפרת צווי האיסור החלים במרחב. כלל כלי הרכב שהוחרמו הועברו למגרש החרמות צה״לי.
מהמנהל האזרחי נמסר כי "צה״ל ובתוכו המנהל האזרחי וכלל גופי הביטחון ימשיכו לפעול לחיזוק הביטחון ושמירת החוק והסדר ביהודה ושומרון".
