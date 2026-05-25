טראמפ מגיב לביקורת: "ההסכם עם איראן יהיה גדול ומשמעותי"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב היום (שני) לביקורת שנשמעה מצד חברי הקונגרס הרפובליקנים והדמוקרטים על פרטי ההסכם המתגבש עם איראן. בדבריו לעג למחוקקים וטען כי הם תוקפים את ההסכם מבלי לדעת מה הפרטים בכלל.

"אני צוחק מכל הדמוקרטים, הרפובליקנים והטיפשים שלא יודעים כלום על העסקה הפוטנציאלית שאני עושה עם איראן, ועל דברים שאפילו לא נידונו עדיין במשא ומתן" טען טראמפ בפוסט שכתב ברשת "Truth Social". "מדובר באנשים שאיבדו לחלוטין את דרכם, תומכים ללא הרף במדיניות גרועה ובמועמדים גרועים עוד יותר, אבל מבקרים ללא הרף כל ניצחון פנטסטי שלי. הם צריכים ללכת הביתה ולנוח, כי הם לא עושים שום דבר חוץ מליצור פילוג והפסד. במילים אחרות - הם לוזרים!".

לפי הנשיא, "ההסכם עם איראן יהיה גדול ומשמעותי, או שלא תהיה עסקה בכלל. זה יהיה ההפך הגמור מאסון הסכם הגרעין שנוהל על ידי ממשל אובמה הכושל, שהיה נתיב ישיר ופתוח לנשק גרעיני עבור איראן. לא, אני לא עושה עסקאות כאלה!".