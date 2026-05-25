ראש עיריית ניו יורק לא ישתתף במצעד התמיכה בישראל

מצעד ההצדעה השנתי לישראל בשדרה החמישית במנהטן יתקיים השנה, לראשונה מאז שנת 1964, ללא השתתפות ראש עיריית ניו יורק, אחרי שזוהרן ממדאני הודיע כי לא יגיע למצעד

מצעד בלי גאווה. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני אישר באופן רשמי כי לא ישתתף במצעד ההצדעה השנתי לישראל, שייערך ביום ראשון הקרוב.

זו תהיה הפעם הראשונה מזה 62 שנה שבה המצעד נערך ללא השתתפות ראש העיר - שבה מתגוררת הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל.

מצעד ההצדעה לישראל, המתקיים מדי שנה מאז 1964, הפך למסורת מרכזית בעיר ניו יורק. במסגרת האירוע צועדים יחד לאורך השדרה החמישית יהודים תושבי העיר לצד בעלי ברית מכל הרקעים והדתות, במטרה להביע אהבה, סולידריות ותמיכה בישראל, באנשיה ובתרבותה. המצעד הוא יוזמה משותפת של הפדרציה היהודית של ניו יורק, ושל ארגון JCRC, ארגון הגג של הקהילה היהודית בעיר.

מי שכן צפויים להשתתף השנה הם מושלת מדינת ניו יורק, קת'י הוקול, נבחרי ציבור מטעם העיר, וכן משלחות ואישי ציבור מישראל שיגיעו במיוחד. המארגנים ציינו כי "מדובר לא רק במפגן התמיכה הגדולה בעולם למען ישראל, אלא גם באירוע השנתי הגדול ביותר של יהדות ניו יורק - ואולי של יהדות התפוצות בכלל - קהילה המונה כ־2 מיליון בני אדם".

לצערי, ראש עיריית ניו יורק החדש אינו פועל כגורם מאחד ומרגיע, אלא כדמות שמלבה מחלוקות ומעמיקה את הפילוג בין התושבים" אמר אריק גולדשטיין, מנכ"ל הפדרציה היהודית של ניו יורק. "במקום לחזק את תחושת האחדות והיציבות בעיר, הוא תורם להחרפת המתחים ולעידוד קונפליקטים, תוך שהוא מתכחש לעמוד התווך של מורשתנו - מדינת ישראל כמולדת העם היהודי".