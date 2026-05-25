איראן מאיימת: "אי אפשר לאשר שחתימת ההסכם עם ארה"ב קרובה"

דובר משרד החוץ האיראני התייחס להתקדמות במגעים מול וושינגטון והזהיר כי "אי אפשר לאשר שהחתימה על ההסכם עם ארה"ב קרובה, מכיוון שהמדיניות האמריקנית משתנה"

למרות הדיווחים על התקדמות במשא ומתן בין וושינגטון לטהרן, דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאאי, התייחס היום (שני) להמשך המגעים והזהיר כי עדיין לא ניתן להתחייב על לוח זמנים לחתימת ההסכם. עוד חזר על הדרישות של איראן להסכם - וטען כי נושא הגרעין לא נידון בינתיים.

"הגענו להסכם מסגרת, אך אי אפשר לאשר שהחתימה על ההסכם עם ארה"ב קרובה, מכיוון שהמדיניות האמריקנית משתנה" אמר בקאאי בהצהרה לתקשורת האיראנית. לטענתו, "אין בהסכם שום פרטים על המצב במיצרי הורמוז, וזה יהיה נתון בידי המדינות שחולקות אותו".

לדברי בקאאי, "בשלב הזה, אנחנו מתמקדים בהפסקת התוקפנות נגד ארצנו. הדיון בסוגיית הגרעין האיראני איננו על הפרק בשלב הזה של השיחות".

בסיכום דבריו בקאאי התייחס לאפשרות של חידוש המלחמה והזהיר כי "לא אכפת לנו מאיומים, אנחנו מתמקדים בהבטחת האינטרסים שלנו. כל פעולה עוינת נגד איראן תענה בתגובה בלתי נמנעת. מדינה שהצליחה במשך 40 ימים לעמוד נגד שתי מדינות גרעיניות - מסוגלת גם להבטיח את זכויותיה".



