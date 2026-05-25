הכוכב של הימים האחרונים הגיע לערוץ 14; כך הצופים הגיבו

אחרי מספר ימים קשים, ערוץ 14 אירח אמש בתכנית 'הפטריוטים' את הכוכב של הימים האחרונים. כך זה הסתיים

קרב הרייטינג של ערב אמש (ראשון) הציג תחרות צמודה בין תוכניות הריאליטי המובילות לבין משדרי האקטואליה, כאשר ברקע עמדה סערת הרשת סביב סרטון "הביביסט". בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 אירחו את אחד מיוצרי הסרטון המדובר, מה שהעניק לתוכנית נתונים יציבים, אך לא הספיק כדי לגבור על מותגי הבידור של הערוצים הגדולים.

בצמרת הטבלה של רצועת הפריים-טיים התייצבה "חתונה ממבט ראשון" של קשת 12, שגרפה את המקום הראשון עם 14.3% רייטינג. מיד אחריה, במקום השני, התברגה התוכנית "האח הגדול" ברשת 13, שהניבה נתון של 11.8%.

"הפטריוטים" בערוץ 14 שמרה על כוחה וסיימה במקום השלישי עם 8.4% רייטינג. בהמשך הרשימה, התוכנית "לא לריב" בכאן 11 השיגה 3.6% (מקום רביעי), ואת הטבלה סגרה "הישראלים" בערוץ החדש i24NEWS עם נתון של 0.3%.

גזרת החדשות: מהדורת ערוץ 14 שומרת על המקום השני

ברצועת החדשות המרכזית לא נרשמו הפתעות דרמטיות, כאשר חברת החדשות של קשת 12 ממשיכה להוביל בפער משמעותי, בעוד הקרב על המקום השני נותר יציב.

מהדורת חדשות 12 הגיעה למקום הראשון והובילה את הרצועה עם 12.8% רייטינג. מהדורת חדשות 14 התבססה במקום השני והציגה נתון של 7.6%. במקום השלישי התברגה מהדורת חדשות 13 עם 4.8%, ואילו מהדורת חדשות כאן הגיעה למקום הרביעי עם 3.6%. את הרשימה חותמת מהדורת החדשות של i24NEWS שהסתפקה ב-0.8% רייטינג בלבד.