דנה ויס תוקפת: "אי אפשר להשלים עם זה"

עיתונאית חדשות 12, דנה ויס, התייחסה לדבריו של דוד ביטן שמעוררים סערה במערכת הפוליטית: "איך הגענו למצב כזה?"

הפרסומים סביב ההסכמות המסתמנות בין ארצות הברית לאיראן והתגובות במערכת הפוליטית מעוררים סערה, כאשר הבוקר (שני) הגיבה הפרשנית המדינית דנה ויס (חדשות 12) בחריפות לדבריו של ח"כ דוד ביטן. בראיון לרדיו 103FM, מתחה ויס ביקורת נוקבת על האסטרטגיה של הדרג המדיני מול טהראן.

ויס התייחסה לאמירתו של ביטן, לפיה ישראל תיאלץ להתמודד מול איום הטילים האיראני בכל שנה וחצי, והגדירה זאת ככישלון מהדהד של הבטחות העבר.

"זו מציאות שאי אפשר להשלים איתה", תקפה ויס בראיון. "איך הגענו מ'ניצחון מוחלט', מריסוק איראן, מהחלפת משטר, למציאות שבאה הממשלה ואומרת 'זוכרים את המציאות של עזה? עכשיו מול איראן'".

"נרמלנו דברים שלא העזנו לנרמל"

בהמשך דבריה הרחיבה הפרשנית על חוסר הבהירות המדיני המאפיין לדעתה את ניהול המערכה, והזהירה מפני שחיקת הקווים האדומים ההיסטוריים של מדינת ישראל באזור.

"כשלא ברורה מה התכלית ומה המטרה, אנחנו במציאות אחרת לגמרי", סיכמה ויס בנחרצות. "נרמלנו דברים שלא העזנו לנרמל בעבר".