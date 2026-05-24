תחזית מזג אוויר לימים הקרובים

אחרי ימים קרירים, מזג האוויר ישתנה בהדרגה: השבוע ייפתח עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, שתימשך גם ביום שלישי. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים צפוי להיות נוח ומתאים לפעילות מחוץ לבית, כאשר לאחר תקופה קרירה יחסית, הימים הקרובים יתאפיינו במגמה של התחממות מתונה והדרגתית ברחבי הארץ.

היום, יום שני (25/05): מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. במהלך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אשר תורגש בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. עם זאת, המעלות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

יום שלישי (26/05): המגמה נמשכת. השמיים יהיו בהירים עד מעוננים חלקית, ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

יום רביעי (27/05): מזג האוויר יישאר מעונן חלקית עד בהיר, ולא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות ברחבי הארץ.

יום חמישי (28/05): לקראת סוף השבוע, מזג האוויר יוסיף להיות בהיר עד מעונן חלקית, כאשר הטמפרטורות יישארו יציבות וללא שינוי ניכר.