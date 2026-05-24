יעקב ברדוגו נחרץ: "אני אומר לכם בוודאות, זה מה שיקרה"

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו התייחס הערב (ראשון) בפתח תוכנית הרדיו שלו ב'גלי ישראל' למתיחות הביטחונית ולמערכה המדינית מול טהראן, וסיפק הצהרה נחרצת לגבי עתיד תוכנית הגרעין האיראנית תחת הנהגתו של ראש הממשלה.

"כל עוד בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני אומר את זה בוודאות מוחלטת", הצהיר ברדוגו בפתח הדברים. הוא הוסיף והתייחס גם למערכים הצבאיים האחרים של הרפובליקה האסלאמית ואמר: "גם איום הטילים הבליסטיים לא יישאר כפי שהוא".

"להסתכל על שלושת רבעי הכוס המלאה"

ברדוגו ביקש בדבריו להציג מבט אופטימי על תמונת המצב האסטרטגית של מדינת ישראל באזור, למרות הביקורת הציבורית הנשמעת בימים אלו. "יש לנו חמאס חלש, חיזבאללה מוחלש, ואיראן חלשה – וצריך לדעת להסתכל גם על חצי הכוס המלאה, ואולי אפילו על שלושת רבעי הכוס המלאים", הסביר.

בסיום דבריו עמד הפרשן על הפער המהותי שקיים בין האינטרס הישראלי לזה של בעלת הברית הגדולה ביותר שלה וושינגטון, בכל הנוגע לניהול המערכה הנוכחית. "אין ספק שקיימת תחושת חמיצות גדולה, אבל צריך להבין את ההבדל בינינו לבין ארצות הברית: עבור האמריקנים זו מלחמה כלכלית, ואילו עבורנו זו מלחמת קיום".