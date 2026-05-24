על הכוונת: ניסיונות ההתנקשות בטראמפ ובנשיאים שלא שרדו

בעקבות אירוע הירי ליד הבית הלבן, מבט לאחור על ניסיונות פגיעה בטראמפ ובנשיאים לפניו שלא היה להם מזל כמוהו.

הירי שבוצע בשבת האחרונה בקרבת מתחם האבטחה של הבית הלבן, שמיד אחריו נטרלו סוכני השירות החשאי חמוש מעורער בנפשו, מסווג כתקרית החמורה האחרונה נכון לעכשיו במציאות הביטחונית המורכבת בארצות הברית.

החמוש, שירה בין 20 ל-30 כדורים לעבר המתחם הנשיאותי ושומריו מת מפצעיו, ועל פי הדיווחים עובר אורח נפצע באורח קשה בחילופי האש.

דוברות הבית הלבן מיהרה להודיע כי הנשיא דונלד טראמפ לא נפגע ואף לא היה בסכנה מיידית, אבל האירוע החריג גרם למיקוד מחדש של תשומת הלב העולמית באיומים הביטחוניים המוגברים סביב הנשיא. המקרה החמור העלה שוב בתקשורת האמריקנית דיונים על ניסיונות פגיעה ממוקדים בנשיא המכהן ובנשיאים לשעבר.

המטרה : דונלד טראמפ

תקרית הירי ליד הבית הלבן בשבת האחרונה מצטרפת לרשימה ארוכה של מזימות ממוקדות וניסיונות התנקשות פעילים שכוונו ישירות נגד טראמפ בידיעה שאנשי ביטחון ואזרחים ייפגעו, החל מכהונתו הראשונה ועד בחירתו מחדש לנשיא.

ניסיון החיסול בעצרת בלאס וגאס (2016): במהלך קמפיין הבחירות הראשון שלו לנשיאות, ניסה אזרח בריטי לחטוף נשק משוטר במהלך עצרת בנבדה, מתוך כוונה מוצהרת לירות בטראמפ.

ההתקפה בבאטלר, פנסילבניה (יולי 2024): בניסיון החמור ביותר עד כה לפגוע בחיי דונלד טראמפ , צלף התמקם על גג סמוך ופתח באש לעבר הדוכן במהלך עצרת בחירות פתוחה. הירי פצע את טראמפ באוזנו, הביא למותו של אחד המשתתפים בעצרת ופצע באורח אנוש שניים נוספים, לפני שהיורה נוטרל. התקרית לא גרמה לטראמפ לבטל את הופעותיו הציבוריות, ואף יצרה את אחת התמונות הבלתי נשכחות שלו כשאגרופו מונף לעבר השמיים שזכתה מאז לכותרות שנונות ופרודיות רבות.

תכנון התנקשות במועדון הגולף בווסט פאלם ביץ' (ספטמבר 2024): מאבטח זיהה חמוש עם רובה המסתתר בצמחייה לאורך היקף מגרש הגולף של טראמפ בפלורידה. החשוד נמלט לאחר שסוכני השירות החשאי פתחו לעברו באש, ונעצר זמן קצר לאחר מכן.

הירי מחוץ לסעודת כתבי הבית הלבן (אפריל 2026): בפריצת אבטחה חמורה במלון וושינגטון הילטון, חשוד חמוש ניסה להסתער בירי לעבר המתחם בו התקיימה סעודת הכתבים השנתית בנוכחות הנשיא. סוכן השירות החשאי נפגע בחזהו אך ניצל בזכות האפוד הקרמי שלו בעת שבלם את התוקף במחסום האבטחה ההיקפי. היריות שנשמעו באולם חייבו את הפינוי הדחוף של הנשיא טראמפ ורעייתו מלניה מאולם האירועים לעיני המצלמות, כולל מה שנראה כמעידה מביכה של הנשיא בדרך החוצה.

המורשת המצמררת של התנקשויות נשיאותיות באמריקה

האלימות הפוליטית המחמירה הטילה צל כבד על אבטחת מוסד הנשיאות בארצות הברית עוד מהמאה ה-19, וכיום היא מציבה את דונלד טראמפ כחוליה מרכזית בשרשרת מנהיגים אמריקנים משפיעים שהפכו יעד לחיסול. ארבעה נשיאים אמריקניים מכהנים נרצחו בעת מילוי תפקידם: אברהם לינקולן ב-1865, ג'יימס גארפילד ב-1881, ויליאם מקינלי ב-1901, והמפורסם והצעיר שבהם ג'ון פיצג'רלד קנדי(JFK) ב-1963.

מנהיגים נוספים ניצלו בנס מהתקפות פרופיל גבוה. הנשיא לשעבר תאודור רוזוולט נורה בחזהו במהלך קמפיין בחירות ב-1912, והנשיא האהוד והשחקן לשעבר רונלד רייגן נפצע קשה בבטנו כתוצאה מירי מחוץ למלון בוושינגטון ב-1981.

פרשנים פוליטיים ומומחי ביטחון מציינים כי ניסיונות חוזרים ונשנים אלו אינם מקריים, אלא מעידים בבירור על מגמת עלייה מדאיגה ברמת האלימות והקיצוניות מצד השמאל הרדיקלי בארצות הברית, המבקש לערער את יציבות הממשל הרשמי.

עם הוספת תקרית הירי בשבת האחרונה מחוץ לבית הלבן להיסטוריית האבטחה שלו, מחזיק הנשיא דונלד טראמפ בשיא ניסיונות התנקשות בחייו וגם בתואר המדהים והמדאיג כאחד: "הנשיא ששרד את מספר ניסיונות החיסול בפועל הגבוה ביותר מכל הנשיאים בהיסטוריה האמריקנית".