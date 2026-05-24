רדיפה, קטטה ודקירה בחניון: בן 20 מאופקים נאשם ברצח באור יום

כתב אישום חמור הוגש נגד קוסיי גראדאת, שרדף לפי האישום אחר מכרו אל חניית מרכז מסחרי באופקים, הכה אותו באלה ודקר אותו למוות בחזה לעיני עוברים ושבים. בפרקליטות מדגישים: "מסוכנות קיצונית והיעדר מורא חוק"

פרקליטות מחוז דרום הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור בגין רצח בכוונה נגד קוסיי גראדאת, תושב אופקים בן 20, לאחר שעל פי הנטען רצח בדקירות סכין את מכרו במהלך עימות אלים שהסלים ברחובות העיר. מעבר לעבירת הרצח, לגראדאת מיוחסות גם עבירות תעבורה, לאחר שהתברר כי נהג ברכב בזמן פסילה.

מכתב האישום עולה כי הרקע לטרגדיה החל בתחילת החודש שעבר בשעות אחר הצהריים המאוחרות. המנוח וחברו הגיעו לעיר אופקים ועצרו בצד הדרך כדי לשוחח עם אדם שהכירו. באותו הזמן הגיע למקום גראדאת, ובין השניים – שהכירו היכרות מוקדמת – התפתחה קטטה אלימה. נוכחים במקום מיהרו להפריד בין השניים, וכל אחד מהצדדים חזר לרכבו.

רדף אחריהם לתוך המרכז המסחרי

אלא שבכך האירוע לא הסתיים. המנוח וחברו החלו בנסיעה, אך גראדאת לא הניח להם, נסע בעקבותיהם ואף עקף את רכבם. כאשר נכנסו המנוח וחברו לחנייה סמוכה למרכז מסחרי בעיר, נכנס גראדאת בעקבותיהם, יצא מרכבו כשהוא חמוש באלה ובסכין מתקפלת, והחל להכות את המנוח באמצעות האלה.

חברו של המנוח ואנשים נוספים שהיו בחניון הפרידו פעם נוספת בין השניים. החבר החל להוביל את המנוח בחזרה לעבר רכבם, תוך שהוא מבהיר לנאשם כי הם אינם מעוניינים בבעיות. אולם, כשהיו סמוכים לרכב, קרא גראדאת למנוח, ניגש אליו במפתיע ודקר אותו באמצעות הסכין בחזה ובירך.

מיד לאחר הדקירה הקטלנית נמלט גראדאת מהזירה. חברו של המנוח הכניס אותו במהירות לרכב בניסיון להזעיק עזרה רפואית, ומשלא מצא, נכנס לתחנת דלק סמוכה שם הזעיק את כוחות ההצלה. צוותי הרפואה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של המנוח עקב פציעותיו הקשות.

"מסוכנות קיצונית והיעדר מורא חוק"

בבקשת המעצר הדגישה התובעת את האופי הבלתי נתפס של המעשה: "הנאשם הסלים אירוע שהסתיים זה מכבר, רדף אחרי המנוח ובאור יום, לעיני עוברים ושבים, בחניית מרכז מסחרי, יצא מרכבו כשברשותו אלה וסכין, תקף את המנוח באלה ודקר אותו שתי דקירות ובהן דקירה קטלנית לבית החזה שגרמה למותו". עוד צוין כי "ביצוע מעשה קטלני שכזה במרחב ציבורי, בשעת ערב מוקדמת, לעיני כל, מלמד על היעדר ריסון ומורא חוק ועל מסוכנות קיצונית".