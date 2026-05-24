גנץ תוקף: "ישראל צריכה להגיד לארה"ב - לא"

יו"ר כחול לבן בני גנץ תקף את ההסכם המתגבש בין איראן לארה"ב: "טעות אסטרטגית שנשלם עליה שנים קדימה. ‏זה בדיוק המקרה שבו ישראל צריכה להגיד לארה״ב - לא"

יו"ר כחול לבן בני גנץ התייחס היום (ראשון) להסכם המתגבש בין ארה"ב לאיראן, כשבדבריו תקף בחריפות את הכללת הפסקת הלחימה בלבנון כחלק מההסכם.

"אסור בשום פנים ואופן לקבל את הפסקת הלחימה בלבנון כחלק מהסכם עם איראן" אמר גנץ. "אי אפשר לקבל מצב שבו דווקא כשהציבור הלבנוני מתחיל להפנים שחיזבאללה פוגע בו - מדינת ישראל תאפשר להפוך אותו למגן לבנון".

"הכפרים בדרום לבנון שוכנים מאות מטרים ממטולה, משלומי, וממשגב עם - ולישראל יש חובה להגן על תושביה ללא תלות באף גורם חיצוני" הבהיר גנץ. "השלמה עם הפסקת הלחימה בלבנון כחלק מהסכם עם איראן תהיה טעות אסטרטגית שנשלם עליה שנים קדימה. ‏זה בדיוק המקרה שבו ישראל צריכה להגיד לארה״ב - לא".