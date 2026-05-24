דאגה בישראל: "טראמפ העניק לאיראן נשק חדש"

ההסכם המדיני המתגבש בין ארצות הברית לאיראן ממשיך לעורר דאגה עמוקה בצמרת המדינית והביטחונית בישראל. בעוד בוושינגטון מציגים את המתווה כהישג כלכלי שיביא ליציבות, גורמים ישראלים בכירים משמיעים היום (ראשון) אזהרה חמורה מפני השלכות העסקה והמסר המסוכן שהיא מעבירה למשטר האייתוללות.

בשיחה עם הפרשן הפוליטי עמית סגל, מתח גורם ישראלי בכיר ביקורת נוקבת על ההסכם המסתמן וטען כי מדובר במהלך שעלול לפגוע אנושות בהרתעה מול איראן. "ההסכם המסתמן רע", קבע הגורם באופן חד-משמעי.

הנשק האיראני החדש: מצרי הורמוז

לדברי אותו גורם בכיר, הבעיה המרכזית בהסכם הנוכחי היא הלגיטימציה והכוח שהוא מעניק לכלי הסחיטה המרכזי של איראן במרחב הימי. "הוא מאותת לאיראנים שיש להם נשק יעיל לא פחות מגרעין, והוא מצרי הורמוז", הבהיר.

החשש בישראל הוא שעצם הנכונות האמריקאית להגיע להבנות בעקבות האיומים האיראניים על נתיבי השיט הבינלאומיים, תוכיח לטהרן כי חסימת המצרים היא קלף מיקוח עוצמתי שמסוגל לכופף את המעצמות, בדיוק כמו האיום בפיתוח פצצה אטומית.

הקונספציה הכלכלית של טראמפ והחשש מהיום שאחרי

הגורם הבכיר סיפק הצצה גם לדרך שבה תופס נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, את המשא ומתן הנוכחי, ומדוע קיים פער עמוק בין הראייה האמריקאית לאינטרס הישראלי.

על פי הדיווח, טראמפ סבור כי ההסכם הוא בסך הכל אירוע כלכלי במהותו, אשר כולל בשלב הראשון פתיחה הדדית של מצרי הורמוז וייצוב שוק האנרגיה העולמי. מבחינת הממשל האמריקאי, כל התקדמות מדינית או ויתור נוסף בהמשך הדרך יהיו תלויים באופן ישיר בהוצאת תוכנית הגרעין מידיה של איראן.

עם זאת, בישראל נותרים סקפטיים מאוד לגבי היכולת לאכוף את המשך המתווה ומזהירים מפני מצב שבו איראן תקבל את מבוקשה הכלכלי כבר בהתחלה, מבלי לשלם את המחיר הנדרש בגרעין. "בפועל", מסכם הגורם הישראלי הבכיר את חוסר הוודאות המדאיג, "לא ברור בכלל מה יקרה אחרי שלב א'".