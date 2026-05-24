באורך 100 מטרים: צה"ל השמיד מנהרה של חיזבאללה בהר דב

כוחות צה"ל איתרו והשמידו תוואי תת קרקעי של חיזבאללה במרחב הר דב הלבנוני, בו היו 4 חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה.

ח' סיון התשפ"ו
איתור המנהרה בלבנון צילום: דובר צה"ל

לפני הפסקת אש בלבנוןכוחות חטיבת ׳ההרים׳ (810) בפיקוד אוגדה 210, בשיתוף עם יחידת יהל"ם, איתרו והשמידו תוואי תת קרקעי של חיזבאללה במרחב הר דב הלבנוני, זאת כחלק מהפעילות לאיתור והשמדת תשתיות של ארגון הטרור.

המנהרה שהושמדה (צילום: דובר צה"ל)

בתיעוד שפורסם על ידי דובר צה"ל הוצג המנהרה, אשר הייתה באורך של כ-100 מטרים. בתוך המנהרה היו ארבעה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה״ל ימשיך לפעול מול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני".

