"די לחפור על הסכם גרוע": טלי גוטליב במתקפה על ההסכם הצפוי

חברת הכנסת גוטליב תוקפת בחריפות את הדיווחים החוזרים ונשנים על הסכם מתגבש מול איראן, ומסבירה מדוע להערכתה אין לו סיכוי להתממש: "הברז האמיתי של טהרן נמצא בכלל בסין. טראמפ יציע לבייג'ינג הצעה שלא תוכל לסרב לה – וימוטט את הכלכלה האיראנית"

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) יוצאת במתקפה חריפה וישירה נגד גל הדיווחים והכותרות בכלי התקשורת המבשרים שוב ושוב על הסכם גרעין קרוב בין המעצמות לאיראן. בציוץ לוחמני מציעה גוטליב ניתוח גיאופוליטי משלה, ומסבירה מדוע מדובר בהסכם רע לישראל שאין לו שום סיכוי אמיתי לצאת אל הפועל.

"אולי די לחפור על הסכם גרוע לישראל (והוא אכן גרוע) כשלא נחתם הסכם והיינו בכותרות מהסוג הזה כבר כל כך הרבה פעמים?", תהתה חברת הכנסת מהליכוד, והפנתה את האצבע המאשימה לעבר המגרש הכלכלי של המעצמות הגדולות – ארצות הברית וסין.

לדברי גוטליב, המפתח האמיתי לעצירת המשטר בטהרן אינו טמון בהסכמים חלשים וישירים מול האיראנים, אלא באינטרסים הכלכליים המובהקים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שרואה את התמונה הגלובלית הרחבה. "האינטרס של טראמפ הוא שמירת ערך הדולר ושימור עסקאות נפט בדולרים", הסבירה גוטליב.



בדבריה הציגה גוטליב נתונים המראים כי שוברת השוויון האמיתית בסיפור היא סין, המהווה את צינור החמצן הכלכלי הכמעט בלעדי של איראן: "טראמפ מבין לפחות כמוני שסין, שקונה מאיראן כ-10 אחוזים מצריכת הנפט שלה, בעוד שעבור איראן סין מהווה 90 אחוזים מייצוא הנפט, היא שוברת השוויון!".

לדבריה, הממשל האמריקני יפעל ישירות מול בייג'ינג כדי לחנוק את כלכלת משמרות המהפכה, ולא יבזבז זמן על הסכמי סרק: "טראמפ יציע לסין הצעה שסין לא תוכל לסרב לה, עובדה שתוביל לפגיעה אנושה בכלכלת איראן".

את דבריה חתמה חברת הכנסת בקריאה פומבית לציבור ולנבחרי הציבור להפסיק להדהד את הדיווחים הללו ולצאת נגדם בגלוי: "אציע לכולם לדבר נגד ההסכם הגרוע שאין סיכוי שייחתם בעזרת השם. שמחתי להבהיר".