בפקיסטן כבר חוגגים: "צעד משמעותי לעבר שלום אזורי"

למרות שההסכם עדיין לא נחתם סופית, שר החוץ של פקיסטן מוחמד אישק דר בירך את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על ההתקדמות במו"מ: "צעד משמעותי קדימה לעבר המטרה המשותפת של שלום אזורי"

למרות ששום דבר עדיין לא סגור: שר החוץ של פקיסטן, מוחמד אישק דר, התייחס הבוקר (ראשון) למגעים בין ארה"ב לאיראן, כשבדבריו בירך את נשיא ארה"ב דולנד טראמפ על ההתקדמות במו"מ להסכם.

"שיחת הטלפון החשובה שנערכה היום בהובלת הנשיא דונלד טראמפ עם מנהיגי פקיסטן, סעודיה, טורקיה, קטאר, מצרים, איחוד האמירויות וירדן מסמנת צעד משמעותי קדימה לעבר המטרה המשותפת של שלום אזורי, יציבות ותוצאה דיפלומטית מבורכת" כתב דר ברשת X. "

אנחנו משבחים את מנהיגותו ואת מחוייבותו של טראמפ לדיאלוג ודיפלומטיה, לצד סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו, וכל הצוות האמריקני בראשות סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר" הוסיף. "מעורבותם המתמשכת סייעה להשגת התקדמות משמעותית במשא ומתן המתנהל".

שר החוץ הפקיסטני התייחס גם לצד האיראני: "אנחנו מעריכים גם את המעורבות של ההנהגה האיראנית, כולל הנשיא מסעוד פזשכיאן, שר החוץ עבאס עראקצ'י ויו"ר הפרלמנט מוחמד קאליבאף, שתומכים בקידום מאמצי השלום הללו. אני מודה גם למזכ"ל האו"ם ולשותפינו האזוריים, שאיתם הייתי בקשר לאוריך כל התהליך מאז ה-28 בפברואר. מעורבותן הבונה ותמיכתן תרמו תרומה משמעותית לתוצאה הסופית הזו".

"פקיסטן נותרת מחויבת לתמיכה בכל המאמצים הכנים המיועדים לשלום מתמשך, כבוד הדדי ויציבות אזורית. ההישגים של משא ומתן אלה מציעים בסיס לאופטימיות שתוצאה חיובית ועמידה נמצאת בהישג יד" סיכם. "דיאלוג ודיפלומטיה חייבים לגבור על קונפליקט ועימות, למען השגשוג והביטחון המשותפים של המזרח התיכון ומעבר לו".