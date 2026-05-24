שלמה פילבר: כך תדעו אם ההסכם טוב לישראל

איש התקשורת והאסטרטג, שלמה פילבר, מתייחס לדיווחים על הסכם בין ארה"ב לאיראן, ומציע דרך לגלות אם מדובר בהסכם אמיתי או בעוד תרגיל של טראמפ

הצהרתו הדרמטית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על כך שהסכם שלום עם איראן "סוכם ברובו" ומצוי בשלבי אישור סופיים, מעוררת תהודה רבה במערכת הביטחונית והמדינית בישראל. בעוד שחלק מהפרשנים ממהרים להביע דאגה מהמתווה המסתמן, האנליסט הפוליטי ומנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, שלמה פילבר, קורא להמתין עם המסקנות ומציע שורה של כללי אצבע שיסייעו לבחון את המידע בזהירות.

"איננו יודעים האם יש הסכם בין ארה"ב ואיראן, ומה כלול או לא כלול בו", הבהיר פילבר בפוסט שפרסם. "כל צד מדליף מה שנוח לו, וכבר למדנו בעבר שהכותרות ביום הראשון שונות מהתמונה הכללית בהמשך".

מפת הדרכים לבחינת ההסכם: שבעת הכללים של פילבר

פילבר מציע שבעה עקרונות מרכזיים לבחינת ההתפתחויות בוושינגטון ובטהרן: