כך משמרות המהפכה הגיבו להתקדמות במשא ומתן

למרות ההתקדמות במגעים להסכם בין איראן וארה"ב על סיום המלחמה, במשמרות המהפכה ממשיכים באיומים

למרות התקדמות במגעים והחתימה הצפויה על הסכם בין איראן לארה"ב, במשמרות המהפכה ממשיכים באיומים. מפקד משמרות המהפכה, אחמד ואהידי, התייחס היום (ראשון) להתפתחויות ואיים כי איראן מוכנה לכל תקיפה מולה במידה ומדובר בתרגיל הטעייה.

"הכוחות המזוינים של איראן נמצאים ברמת מוכנות הגבוהה ביותר בכל הממדים. טילים, אוויר, ים, קרקע, חלל וסייבר" איים ואהידי. "כל תקיפה מחודשת של האויב - תיענה בתגובה הרסנית ושל גיהינום בממדים אזוריים ועל-אזוריים".

"אין ספק, העם האיראני הגדול והחכם ינטרל ויסכל את תכניותיו של האויב הערמומי והבוגדני, המציג אווירת משא ומתן לסיום המלחמה" הוסיף וטען. "אנחנו נשמור ונעמיק את האחדות, התבונה והמעקב אחרי עמדותיהם והתנהגויותיהם".