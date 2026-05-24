דיווח: איראן הוציאה להורג "סוכן שסייע לאויב" במהלך המלחמה

במקביל להתקדמות במגעים והחתימה הצפויה על הסכם בין איראן לארה"ב: סוכנות הידיעות האיראנית "מיזן" דיווחה היום (ראשון) כי הוצא להורג סוכן אשר "סיפק לאויב מידע רגיש" על תעשיות הביטחון של המדינה. האירוע הנוכחי מגיע אחרי שבעבר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קרא למשטר האיראני להימנע מהוצאה להורג של עצורים במדינה.

לפי הדיווח, הסוכן - מוג'תבא קיאן, תושב מחוז אלבורז, נעצר אחרי שנטען כי שלח ל"רשתות המזוהות עם האויב" מידע על מיקום של מתקן המשמש לייצור מערכות הגנה באיראן. במערכת המשפט אמרו כי שלושה ימים לאחר שהסוכן שלח את המידע ל"אויב", העמדה שצוינה הותקפה ונהרסה כליל.

במערכת המשפט האיראנית טענו כי קיאן הוצא להורג היום אחרי שפסק הדין ניתן בתום הליך משפטי - מבלי לציין פרטים נוספים על ההליך, או האם הנידון למוות זכה להגנה חוקית.