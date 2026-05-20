"צאו להיבדק": מגי טביבי משתפת שעברה הליך כירורגי

מגישת החדשות שיתפה את עוקביה בתמונה מפתיעה עם פלסטר על הפנים, חשפה כי עברה הסרת נגע עור בפעם השנייה, וניצלה את הבמה כדי לשלוח מסר מציל חיים: "בריאות מעל הכל"

מגי טביבי, מגישת מהדורת החדשות המרכזית של עכשיו 14, רגילה להופיע על המסכים של כולנו כשהיא מתוקתקת וללא רבב. אך היום (רביעי) בחרה המגישה להציג צד אישי, חשוף ובעיקר מעורר השראה, כשהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה תמונה מפתיעה מתוך הרכב – עם פלסטר עגול ובולט על הלחי הימנית.

טביבי לא השאירה את הגולשים במתח וחשפה כי עברה הליך כירורגי קל להסרת נגע עור פנים בפעם השנייה.

בטקסט שהצמידה לסטורי שהעלתה היום כתבה כי למרות שעברה הליך רפואי היא תגישה הערב את המהדורה כרגיל: