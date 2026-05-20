אחרי שהחרימו ב-2026: זו המדינה שצפויה לחזור לאירוויזיון

מהפך פוליטי מסתמן בסלובניה עשוי להביא לחזרתה לתחרות ב-2027. הממשלה החדשה, שצפויה להיות פרו-ישראלית, צפויה לסיים את החרם התרבותי שהוביל תאגיד השידור המקומי

שינויים פוליטיים דרמטיים בסלובניה עשויים לסלול את הדרך לחזרתה של המדינה לתחרות האירוויזיון כבר בשנת 2027. זאת לאחר שסלובניה פרשה מהתחרות בשנת 2026 במחאה על השתתפותה של ישראל.

על פי הדיווחים, ראש הממשלה הנוכחי, רוברט גולוב, נתקל בקשיים משמעותיים לייצב את ממשלתו ומעמד הקואליציה שלו נשחק. במקביל, גוש הימין-מרכז, בהובלת ראש הממשלה לשעבר יאנז יאנשה, צפוי להשיג רוב בפרלמנט, כאשר הצבעת אמון בנושא צפויה להתקיים כבר בימים הקרובים.

תחת הנהגתו של גולוב, סלובניה אימצה קו אנטי-ישראלי חריף במיוחד בעקבות המצב בעזה. למדיניות זו היתה השפעה ישירה על תאגיד השידור הציבורי הסלובני שהובילה לצעדים חסרי תקדים: סלובניה החליטה להחרים את אירוויזיון 2026, בטענה שנוכחותה של ישראל "מתנגשת עם ערכי היסוד של שלום, שוויון וכבוד". ובנוסף, תאגיד השידור סירב לשדר את התחרות, ובמקום שבוע האירוויזיון המסורתי, שידר תכנים העוסקים בסוגיה הפלסטינית.

חילופי השלטון המסתמנים צפויים להפוך את המגמה לחלוטין. יאנז יאנשה, המועמד להוביל את הממשלה הבאה, מוכר בגישתו הפרו-מערבית והפרו-ישראלית, ואף ניהל בעבר מערכת יחסים קרובה עם בנימין נתניהו. ממשלה בראשותו צפויה לרכך משמעותית את הרטוריקה כלפי ישראל ולהתרחק מיוזמות של חרם תרבותי.

המטרה: חזרה לבמה ב-2027

השינוי הפוליטי הצפוי יעניק לתאגיד השידור RTVSLO "סולם" לרדת ממנו, ויאפשר לו לסגת ממדיניות החרם מבלי להצטייר כמי שפועל בחוסר עקביות. חזרתה של סלובניה לאירוויזיון 2027 מסתמנת כעת כאפשרות ריאלית לחלוטין – מהלך שיזכה לרוח גבית מצד איגוד השידור האירופי (EBU), שפועל באופן אקטיבי להחזרת המדינות שפרשו.