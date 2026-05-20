הרב ברייטוביץ: "יש שטח בהר הבית שמותר לעלות אליו ללא ספק"

הרב יצחק ברייטוביץ, מישיבת אור שמח, פירט בשיעורו אודות הגבולות ודיני הטומאה שהעולים מקפידים לטבול מהם לפני עלייתם. בדבריו הפתיע כשהתייחס באופן מקיף לעליית יהודים להר הבית בימינו.

"אני לא עולה עדיין להר הבית, כי אני מחמיר" אמר הרב ברייטוביץ. "אבל בעצם, אולי זו חומרה לא נכונה. הרי יש לנו באמת מסורת איפה עמד בית המקדש, ואפשר למדוד את גבולות מחנה שכינה".

"יש שטח נרחב שבהחלט מותר להכנס" הסביר הרב. "הממשלה מאפשרת להכנס לכל השטח, וכל מי שטמא ממת מותר בהר הבית, אבל טומאות אחרות, כאלו היוצאות מהגוף, אסור. ולכן הארגונים העולים מחייבים טבילה במקווה"

"אני לא מעודד עליה להר הבית, בגלל שאנשים אולי לא ילכו במקומות הנכונים או לא ילכו למקווה" ציין. "אבל יש להדגיש שהאמירה ש'חייב כרת' למי שעולה להר הבית בשטח מחנה לוויה הוא טעות".

"בעבר המשטרה אסרה להתפלל בהר הבית" אמר הרב כשתיאר את המצב הקיים בהר. "אבל היום המצב מאוד שונה, ואפילו משתחווים שם בפישוט ידיים ורגליים מלא".

הרב ברייטוביץ אף ציין כי "הארגונים החרדיים הכינו מפות מפורטות ועשו עבודה טובה". "מצד שני, הוסיף הרב "יש גם כאלה שמחמירים כל כך שהם לא הולכים גם לכותל".

ראש מינהלת הר הבית, הרב שמשון אלבוים, בירך על הדברים החיוביים של הרב ברייטוביץ. "כל רב נוסף שמעודד את העליה להר הבית, מקרב את שיבת ישראל להר הבית, חידוש העבודה ובנין המקדש במקום" אמר. "הרב ברייטוביץ מצטרף לרשימה מתארכת של רבנים חרדים שמעודדים וחלקם אף עולים בעצמם להר הבית, כמו הרב דב קוק, הרב דניאל סטבסקי, הרב מנדל טוביאס והרב יצחק ברנד ולהבחל"ח הרבנים טיקונצ'ינסקי ופראנק, זילברמן ורוזנטל".