דניאל הרשקוביץ הודיע על פרישתו מהמירוץ לתפקיד מבקר המדינה

נציב שירות המדינה לשעבר, פרופסור דניאל הרשקוביץ, הודיע הבוקר (רביעי) על פרישתו מהמירוץ לתפקיד מבקר המדינה, זאת לפני הבחירות בכנסת שיתקיימו בתחילת יוני. ההודעה מגיעה ביום האחרון להגשת המועמדויות, כשהמתמודדים הנותרים כרגע הם השופט בדימוס יוסף אלרון ועו"ד מיכאל ראבלו.

"פרופ' הרשקוביץ מבקש להודות מקרב לב לשרים ולחברי הכנסת מסיעות מכל חלקי הבית אשר הביעו בו אמון ותמכו במועמדותו לאורך הדרך, ומעריך את התמיכה הרחבה והחמה לה זכה" נמסר. "פרופ' הרשקוביץ ימשיך לשרת את מדינת ישראל ואת הציבור בתפקידים ציבוריים אחרים גם בעתיד, מתוך תחושת שליחות לחברה הישראלית ולמוסדות המדינה".

כזכור, בשבוע שעבר דווח לראשונה על התמודדותו של הרשקוביץ לתפקיד מבקר המדינה, זאת על רקע המבוי הסתום במרוץ לתפקיד מבקר המדינה והקשיים בגיבוש רוב יציב עבור המועמדים הקיימים. הרשקוביץ נתפס כדמות שעשויה להוות פשרה מוסכמת על חלקים נרחבים בבית, זאת בשל הניסיון המקצועי והציבורי העשיר שהוא מביא עמו.

הקושי העיקרי עמו מתמודדות המפלגות נובע מאופייה של ההצבעה החשאית, המאפשרת לחברי כנסת לחרוג מהמשמעת הסיעתית ללא חשש מסנקציות. עובדה זו מעמידה בסימן שאלה את יכולתם של המועמדים המזוהים פוליטית להבטיח לעצמם את הרוב הדרוש. בנסיבות אלו, גורמים במערכת הפוליטית העריכו כי הצבת מועמד בעל אופי "ממלכתי" יותר, שאינו מזוהה עם אחד המחנות באופן מובהק, עשויה לשבור את הפלונטר ולאפשר את השלמת תהליך המינוי.





