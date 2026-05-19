מה נשמע בשבועות בירושלים: בין שיעורים עוגות והרבה קפה

ירושלים היא המקום הטבעי להיות בו בחג שבועות. במיוחד השנה כי החג צמוד לשבת, ויש הרבה מה לראות ולעשות בבירת ישראל הנערכת לקליטת והלנת המונים מרחבי הארץ והעולם שיגיעו לשיעורי תורה והרצאות ברחבי הבירה, ובבוקר יתפללו שחרית עם הנץ החמה ברחבת הכותל. כידוע מעולם לא אמר אדם "צר לי המקום שאלין בירושלים", אבל בליל שבועות לא לנים אלא לומדים.

בדרך לכותל עוצרים לשיעור

הנה כמה מוקדים מרכזיים שכדאי לעבור בהם בירושלים בליל שבועות השנה:

בית הכנסת ישורון צילום: Arielhorowitz - ויקימדיה

1. תחנה ראשונה: מועצת החכמים בבית הכנסת ישורון



בית הכנסת הירושלמי הוותיק "ישורון" ברחוב המלך ג’ורג’ הסמוך לבניין הסוכנות היהודית ולבית הכנסת הגדול, פותח את שעריו למעוניינים לעסוק בליל שבועות בחכמת המשפט העברי בהתמקדות בנושא גבולות החוק.

בתכנית הערב: דברי ברכה מפי ראש העיר משה ליאון ויקיר ירושלים פרופסור נחום רקובר, ואחריהם שיחות ושיעורי עיון של הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר בנושא מלך פורץ גדר, הרב הראשי לישראל לשעבר הרב דוד לאו על דין ולפנים משורת הדין, ורגע לפני קריאת מגילת רות ושחרית ראש החמ"ד לשעבר הד"ר אברהם ליפשיץ על דילמות והכרעות חינוכיות. כבכל שנה באולם הכניסה לבית הכנסת ישורון תהיה פינת קפה ומאפה כי ידוע לכל הערים כל הלילה שאם אין קמח וקפה אין תורה.

עקיבא נוביק צילום: ללא קרדיט

2. תחנה שניה: היצירה היהודית ומועצת המפורסמים בבית אבי-חי

יש כאלה שבשבילם ליל שבועות הוא גם זמן מצוין לחקר היהדות ולא רק ללימוד תורה מסורתי. עבור אלה מציע "בית אבי-חי" בירושלים מפגשים תחת הכותרת "ביכורים-חממה לרעיונות".

באולמות המרווחים במתחם התרבות ברחוב המלך ג’ורג’(ממש בצד השני של המדרכה מול בית הכנסת ישורון) ינהלו שיח פתוח עם הקהל מרצים מגוונים ובהם הפובלציסט והסופר יאיר אגמון, הבמאי והשחקן גורי אלפי, העיתונאית רחלי מלק בודה, ואנשי התקשורת עקיבא נוביק ורינה מצליח שיעסקו בנושא שהם מכירים היטב מתכנית הרדיו בהגשתם, מחלוקות והקשבה בישראל 2026 .

במסגרת הפעילות הלילית בבית אבי-חי שמים דגש מיוחד על בני נוער ומהשעה 22:30 עד 4:00 לפנות בוקר יתקיימו מפגשים מיוחדים עם גורי אלפי, דיון על עשייה ציבורית והאומץ לשנות ולהשתנות עם אמה של פדוית השבי רומי גונן מרב לשם-גונן ועיון בסיפור מעמד הר סיני עם יאיר אגמון.

חשוב לציין שהכניסה לבית אבי-חי חופשית על בסיס מקום פנוי, אבל מומלץ להגיע כמה שיותר מוקדם.

קובי אריאלי: מספיק עם התפילות הארוכות שלוקחות שעות צילום: (צילום: צילום מסך / קשת 12)

3. תחנה שלישית: סלט יהודי קלאסי: הסופרת, המצחיק והרב במרכז מורשת בגין

חג שבועות הוא החג שמסמל גם את תחילת הסוף של השנה הנוכחית, ובמסגרת זו אין מתאים ממנו לסכם את השנה שהייתה ולהתמקד בנושא אחד שמאפיין אותה בשיחות מגוונות ככל שניתן היוצרות "סלט יהודי" של כמה מרצים שלא ניתן היה לשמוע בכל לילה אחר.

במרכז מורשת בגין החליטו להתמקד בליל שבועות תשפ"ו בפסוק "וַתָּקָם הִיא וְכַלֹּתֶיהָ וַתָּשָׁב מִשְּׂדֵי מוֹאָב” (מגילת רות א’, ו’), כסמל למחשבה על קימה ושיבה לאו דווקא מתוך קושי אלא מבחירה לשוב ולהתחיל מחדש מחיבור משמעותי.

השיחות המעניינות של הלילה:

בחצות הסופרת יוכי ברנדס תספר על "הגורל והבחירה אז והיום" בעקבות ספרה "הפרדס של עקיבא".

ב-01:00 יעלה ויבוא הפובליציסט והסטנדאפיסט קובי אריאלי שכותרת שיחתו היא "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה" אבל תסמכו על קובי שהוא ידבר גם על הרבה דברים אחרים ויוכיח שיפה תלמוד תורה עם צחוק יהודי בריא.

אחרון הדוברים באודיטוריום המרכזי של מרכז מורשת בגין בשעה 02:00 הוא הרב ירמי סטביסקי המחנך והמנהל לשעבר של התיכון התורני הימלפרב שישוחח על אהבה ומשמעות כריפוי לכאב.

חשוב לציין שבחדרי ההרצאות שבמרכז מורשת בגין יתקיימו לאורך הלילה מחצות ועד 02:00 שיחות באנגלית, ובלובי המתחם יתקיימו מ-00:30 עד 2:30 מעגלי שיח רבי משתתפים. ב-03:15 יצא סיור מודרך לכותל המערבי ובסופו תפילת ותיקין.

סיון רהב-מאיר צילום: סיון רהב מאיר. יונתן זינדל פלאש90

4. תחנה רביעית: כשתורה וגלידה נפגשים: בית הכנסת אחדות ישראל ע"ש עולי הגרדום(“המחתרות")

אחד המקומות הומי האדם בירושלים, אם לא העמוס שבהם בליל חג השבועות הוא בית הכנסת של הצדיק הירושלמי הרב אריה לוין זצ"ל, שבנו הרב בנימין "בנג’י" לוין משמש כרב בית הכנסת עד היום. לבית הכנסת יש חצר ירושלמית גדולה בטעם של פעם, ובליל שבועות היא מלאה עד אפס מקום בצעירים ומבוגרים שבאו בחבורות ויחידים להאזין לשיעורי תורה ולשוחח בעניינים שברומו של עולם בלב ירושלים שהיא מרכז העולם. בית הכנסת "אחדות ישראל" ממשיך במסורת תיקון ליל השבועות זו השנה ה-17, ובמודעת האירוע נכתב כי כל השיעורים בשנה זו יוקדשו לעילוי נשמת רבה של ירושלים הרב אריה שטרן זצ"ל.

השיעור המרכזי יחל ב-00:10 מפי סיון רהב-מאיר שתתן לקהל שלושה כלים לקבלת תורה בשמחה.

במהלך הלילה יתקיימו שיעורים מפי הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, הרבנית פנינה נויבירט והרב דעואל (דולי) בסוק.

בין השעות 2:45 ל-03:00 ייפתחו בחצר ביהכנ"ס "אחדות ישראל" (סמטת משיח בורוכוף סמוך לבניין כלל) עמדות חלוקה מיוחדות של גלידה אמריקאית משובחת, מה שמכונה בתכנית הערב "הפסקת גלידה" והאירוע הזה הוא חלק בלתי נפרד מהמסורת המושך קהל גדול לבית הכנסת מדי שנה.

בין התחנות: מקומות נוספים קטנים ראויים לציון ובתי כנסת פתוחים כל ליל שבועות

עצרת יום ירושלים המרכזית בישיבת מרכז הרב צילום: צילום: אהרון קרון/פלאש90

יש כאלה שלא אוהבים או לא מסוגלים לשבת לילה שלם באותו המקום, וממש כמו "העצפורים" הירושלמים שאין להם בית אחד קבוע והם משוטטים בלילות מעץ לעץ, גם בליל שבועות יש מקומות פופולריים לעצירה לימוד והזרקת קפה בין שיעור לבירור כמה זמן נשאר עד עלות השחר.

אלה המקומות בבירה שמומלץ לעבור בהם בלילה לאמירת תיקון ליל שבועות או לימוד בחברותא:

ישיבת מרכז הרב: בית המדרש בקריית משה פתוח כל הלילה כולל עזרת נשים והספרייה עם סטנדרים קפה ועוגה.

בית הכנסת זהרי חמה: הבניין הירושלמי המשומר היטב עם שעון השמש בראשו מול שוק מחניודה פתוח עד הבוקר.

"השטיבלך" רחוב החי"ש 14 בשכונת קטמון: כל אולמות התפילה פתוחים ומוארים ללימוד, ויש מתחם קפה מאפה ושחנ"ש(שיחות נפש) עד תחילת מנייני שחרית בזמן ותיקין.

חוות הנוער הציוני, ירושלים: בליל שבועות יארח המתחם הרחב את בית המדרש "חברותא" של האוניברסיטה העברית בירושלים, ובנוסף לשיעורים מפי רבנים ומרצים על "מקומו של הספק בהגות היהודית" תהיה באולם הכניסה לאודיטוריום אספקת קפה ועוגות גבינה לאורך כל הלילה.