איראן חושפת: אלו הדרישות בהצעה החדשה להסכם עם ארה"ב

סגן שר החוץ האיראני חשף את הדרישות של טהרן בהצעה החדשה להסכם עם ארה"ב - שכוללות זכות מלאה להעשרת אורניום וביטול הסנקציות. כל הפרטים

יום אחרי שהגישה למתווכים הפקיסטנים את ההצעה המעודכנת שלה להסכם, סגן שר החוץ האיראני, כמאל גריב-אבאדי, השתתף היום (שלישי) בדיון ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט בטהרן, שם עדכן על ההתקדמות במו"מ עם ארה"ב וחשף את פרטי הדרישות האיראניות בהצעה החדשה.

לפי הדיווחים, הדרישות המרכזיות של איראן כוללות: זכות מלאה להעשרת אורניום ולשימוש גרעיני למטרות אזרחיות, וכן את סיום המלחמה בכל החזיתות - כולל בלבנון. האיראנים דורשים גם את ביטול המצור הימי האמריקני במרכזי הורמוז, וביטול כל הסנקציות החד-צדדיות והחלטות מועצת הביטחון של האו"ם נגד איראן.

ההצעה המעודכנת דרשה מארה"ב גם לשחרר את הכספים והנכסים המוקפאים של איראן, וכן לשלם פיצויים על נזקי המלחמה לשם שיקום. בנוסף, הצבא האמריקני נדרש להסיג את כוחותיו מהסביבה הקרובה של איראן.