ניסיון נוסף: פעילים התבצרו בכתר החרמון בדרישה להתיישבות

ניסיון נוסף: שעות אחרי המחאה הלילית בגבול הצפון, שתי קבוצות של ארגון "חלוצי הבשן" נכנסו היום (ראשון) לכיוון כתר החרמון, במטרה למצוא מקום להתיישבות. המהלך מגיע כהמשך לפעילות א'-ב' סיוון, ימי שיחרור רמת הגולן.

בארגון אמרו כי קבוצה אחת הוצאה מהאזור, ואחרת עדיין נאחזת בשטח.

כזכור, עשרות פעילים הגיעו לפנות בוקר אל גדר המערכת במג'דל שמס, למרגלות החרמון, וקשרו את עצמם לגדר במחאה. פעילי התנועה פנו לשרי הקבינט, בדרישה לאפשר למשפחות להתיישב במקום באופן חוקי.

מהפעילים נמסר כי הם "לא יוותרו ולא יפסיקו, עד ש'ממשלת הימין' תאפשר למשפחות המעוניינות בכך להיכנס ולהתיישב בבשן באופן מוסדר וחוקי". "הבחירות מתקרבות ואי אפשר לדעת מה ילד יום" אמרו. "אסור לממשלה לתת להישגים המלחמה להתנדף. רגב, גמליאל, לוין, סמוטריץ' ובן-גביר - זה הזמן לדפוק על השולחן".