שבוע אחרי שחוסל: תמונות ראשונות של מפקד "כוח רדואן" נחשפו

למרות שחיזבאללה עדיין לא אישרו את חיסולו, ברשתות החברתיות פורסמו לראשונה תמונות של אחמד ע'אלב בלוט, מפקד יחידת 'כוח רדואן'. זאת לאחר שדווח כי גופתו אותרה בהריסות בדאחייה

חמישה ימים אחרי שחוסל בתקיפה של צה"ל, חשבונות המזוהים עם חיזבאללה ברשתות החברתיות דיווחו היום (שני) כי גופתו של אחמד ע'אלב בלוט, מפקד יחידת 'כוח רדואן', אותרה בהריסות בדאחייה בביירות.

במקביל, פורסמו לראשונה תמונות של המפקד הבכיר מארגון הטרור - זאת למרות שחיזבאללה עדיין לא הודיעו באופן רשמי על חיסולו.

מפקד יחידת "כוח רדואן" צילום: מתוך הרשתות הערביות

כאמור, בלוט חוסל ביום רביעי האחרון בתקיפת חיל האוויר ברובע הדאחייה שבביירות. בצה"ל אמרו כי בלוט מילא שורה של תפקידים ביחידת הקומנדו העילית של חיזבאללה, בהם מפקד המבצעים של היחידה. במסגרת תפקידיו, היה אחראי על המוכנות והדריכות של היחידה ללחימה נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

אחמד ע'אלב בלוט צילום: מתוך הרשתות הערביות