כ"ד אייר התשפ"ו
שבוע אחרי שחוסל: תמונות ראשונות של מפקד "כוח רדואן" נחשפו
אחמד ע'אלב בלוט

חמישה ימים אחרי שחוסל בתקיפה של צה"ל, חשבונות המזוהים עם חיזבאללה ברשתות החברתיות דיווחו היום (שני) כי גופתו של אחמד ע'אלב בלוט, מפקד יחידת 'כוח רדואן', אותרה בהריסות בדאחייה בביירות. 

במקביל, פורסמו לראשונה תמונות של המפקד הבכיר מארגון הטרור - זאת למרות שחיזבאללה עדיין לא הודיעו באופן רשמי על חיסולו. 

כאמור, בלוט חוסל ביום רביעי האחרון בתקיפת חיל האוויר ברובע הדאחייה שבביירות. בצה"ל אמרו כי בלוט מילא שורה של תפקידים ביחידת הקומנדו העילית של חיזבאללה, בהם מפקד המבצעים של היחידה. במסגרת תפקידיו, היה אחראי על המוכנות והדריכות של היחידה ללחימה נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

עוד נאמר כי במהלך המלחמה, ולאורך התקופה האחרונה בפרט, בלוט הכווין את מחבלי ׳כוח רדואן׳ ופיקד על עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון, ובהם ירי נ"ט והפעלת מטעני נפץ. כמו כן, ע'אלב בלוט קידם את פעולות שיקום היכולות של יחידת 'כוח רדואן', ובפרט את הפעלת "תוכנית כיבוש הגליל" אותה היחידה בנתה וקידמה במשך שנים.

