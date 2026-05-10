אבישי גרינצייג בתגובה ראשונה לשמועות סביבו

איש התקשורת וכתב המשפט אבישי גרינצייג שם סוף לשמועות: בפוסט קצר שהעלה היום (א') לרשתות החברתיות, הבהיר גרינצייג כי בניגוד לדיווחים שונים שנפוצו לאחרונה, הוא ממשיך בתפקידו בערוץ i24NEWS.

גרינצייג, שעבר לתחנה לפני כשנה וחצי עם הקמת הערוץ בעברית (ערוץ 15 בשלט), ביקש להרגיע את עוקביו ולעדכן על שביעות רצונו במקום עבודתו הנוכחי.

"הודעה מנהלתית קצרה, על רקע שמועות שונות", כתב גרינצייג בפתח דבריו. "שמחתי להצטרף לפני שנה וחצי ל-i24NEWS, ואני שמח להמשיך לעבוד בערוץ".

גרינצייג, שנחשב לאחד הכתבים הבולטים בתחום המשפט בישראל, סיים את הודעתו בנימה ג'נטלמנית כשאיחל הצלחה לגופי התקשורת המקבילים: "תודה על תשומת ליבכם לעניין זה, ואני מאחל בהצלחה לכל מתחרינו".