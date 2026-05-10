כצפוי: היועמ"שית מתנגדת למינוי רומן גופמן לראש המוסד

היועצת המשפטית לממשלה מסרה היום את עמדתה בעניין העתירות לבג"ץ נגד רומן גופמן. כצפוי, היא מתנגדת למינוי

לאחר שביקשה שוב ושוב דחיה, וצפתה בתגובות של נתניהו וגופמן עצמו לבג"ץ - היועמ"שית גלי בהרב מיארה, הגישה הבוקר (ראשון) את חוות דעתה לבג"ץ, בה היא קוראת לקבל את העתירות ולפסול את המינוי של רומן גופמן לראשות המוסד.

בהודעתה נמסר כי בחינת החלטת הוועדה ומכלול נסיבות העניין מלמדים כי נפלו פגמים מהותיים, הן בהליך שקיימה הוועדה, הן בתשתית העובדתית עליה התבססה דעת הרוב בוועדה והן במסקנות שגיבשה על בסיסה. די בכך כדי להביא לביטולה של החלטת ראש הממשלה בעניין המינוי.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, עורכי הדין של נתניהו ביקשו להוציא את חוות הדעת של היועמ"שית גלי בהרב מיארה מהתיק: מדובר בהתנהלות דיונית בלתי נתפסת בחומרתה, שאין שום צד – שום צד – המופיע בפני בית המשפט הנכבד (או בפני כל ערכאה אחרת) שמרשה לעצמו ליטול 'חירות' כזו. לא ניתן להיוותר שווה נפש לכך. למעשה, מדובר בביזיון בית המשפט מן הסוג שעליו מוצאת היועצת לנכון "להתריע" בפני הממשלה חדשות לבקרים.



אנו מבקשים מבית המשפט לנהוג ביועצת כפי שהוא נוהג בדרך כלל ובסתם מתדיין: להורות על דיון בעתירות בהיעדרה, לא להתיר לה להגיש תגובה (וככל שזו תוגש להוציאה מן התיק). אין להתיר לחוטאת לצאת נשכר והגישה השעה לשים קץ להתנהלות זו שפוגעת הן באמון הציבור כלפי בית המשפט, הן באמון הציבור כלפי מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה והן באמון הציבור במערכת המשפט בכלל.