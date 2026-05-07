הרב עמאר: "אנשי משפט רוצים לרמוס את הרבנות"

רבה הראשי של ירושלים, הראשון לציון הרב שלמה עמאר נשא דברי הספד בהלוויית רבה של ירושלים הרב אריה שטרן זצ"ל, שהלך לעולמו הלילה.

בסיום דבריו התייחס הרב עמאר למבחני הרבנות לנשים, ואמר כי הם סכנה ליהדות:

"אנחנו נמצאים בתקופה קשה, ואני לא מדבר על המלחמות. לצערנו יש אנשי משפט שרוצים לכופף את הרבנות ולרמוס אותה ולהביא דברים שלא חלמו אבותינו ואבות אבותינו. לעשות מבחנים.

ויש לצערנו מתוך המחנה שמתעלמים ושולחים נשים למבחנים. וחושבים שזה מעלה וקוראים לזה שוויון. זה שקר גס. התורה היא שקובעת את המעמד. ברוך ה' שיש לנו רבנים ראשיים שנלחמים על זה.

ואני בטוח שהם ימשיכו להילחם על זה. ולא יורידו ולא יכנעו לדבר הזה. זו סכנה של כל הדור. אם חס ושלום הדבר הזה יתחיל, אחריתו מי ישורונו. אנחנו נגיע לדברים הרחוקים ביותר. יש לי דוגמאות רבות וברורות. צריך להתחזק לכולנו.

מההלוויה הזו נצא כולנו מחוזקים יותר. גיבורים יותר. לעמוד בעוז וגבורה, גם בלשון טובה וגם בדרך ארץ, אבל לא לוותר ולא לרדת מהדברים של הקדושה והתורה.