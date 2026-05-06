המיסיונרית התחזתה ליהודייה - והקשר כמעט הסתיים בהמרת דת

בחור מסורתי גילה כי בת זוגו משתייכת לקהילה הנוצרית-משיחית והחליט לנתק את הקשר למרות המורכבות הרגשית ובארגון 'יד לאחים' מתריעים מפני שיטת הפעולה המיסיונרית. הצעיר: "אני יהודי, נולדתי יהודי ואשאר יהודי"

צעיר מסורתי כבן 30 היה על סף מערכת יחסים שהייתה עלולה להוביל להמרת דת, ונמנעה ברגע האחרון. הצעיר, דניאל (שם בדוי), ניהל במשך תקופה ארוכה קשר עם בחורה המשתייכת לקהילה הנוצרית-משיחית, שהציגה את עצמה כיהודייה. כשהתגלה הקשר, מכריו פנו לארגון 'יד לאחים' על מנת שיסייעו להם להתמודד עם המקרה ולנסות להניע אותו מהקשר.

לאחר בדיקה מעמיקה שערכו פעילי הארגון, התברר כי לא מדובר ביהודייה, אלא בגויה משיחית, אשר מגדירה עצמה כך בשל יהדותו של אביה. בארגון ציינו כי מדובר בתופעה מוכרת, שבה גורמים מיסיונריים משתמשים בזהות חלקית כדי ליצור קרבה ולבסס קשרים עם יהודים, תוך ניסיון להשפיע על אמונתם.

הפעיל מטעם הארגון החל לשוחח עם דניאל, העמיק עמו את הקשר והסביר לו את המשמעויות ההלכתיות והאישיות של נישואין עם גויה, לצד ההשלכות האפשריות על עתידו ועתיד ילדיו. בנוסף, הוצגו בפניו היבטים שונים הנוגעים לאמונה הנוצרית-משיחית והקשיים הכרוכים בה, מתוך מטרה לאפשר לו לקבל החלטה מושכלת.

לאחר תקופה של התלבטות מורכבת, הגיע הקשר לנקודת שבר. דניאל דרש מבת זוגו להפסיק לשוחח עמו על ישו והברית החדשה - ולאחר שהדבר לא צלח, הוא החליט לסיים את הקשר ביניהם.

בארגון 'יד לאחים' בירכו על ההחלטה, כשהגדירו אותה כצעד אמיץ של דניאל בדרך חזרה ליהדות ואיחלו לו שימצא את זיווגו הראוי. דניאל עצמו סיכם את התקופה במילים ברורות: "אני יהודי, נולדתי יהודי ואשאר יהודי".